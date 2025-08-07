 GPT-5 è ufficiale: più intelligente e veloce, per tutti su ChatGPT
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

GPT-5 è ufficiale: più intelligente e veloce, per tutti su ChatGPT

Tutto quello che c'è da sapere su GPT-5: il nuovo modello OpenAI è disponibile fin da subito in ChatGPT, anche con account gratuito.
GPT-5 è ufficiale: più intelligente e veloce, per tutti su ChatGPT
Business AI
Tutto quello che c'è da sapere su GPT-5: il nuovo modello OpenAI è disponibile fin da subito in ChatGPT, anche con account gratuito.

L’attesa è finita: GPT-5 è ufficiale. OpenAI ha annunciato quello che non definisce né un modello né una famiglia di modelli AI, ma il nostro miglior sistema di intelligenza artificiale di sempre. È messo a disposizione attraverso ChatGPT e API, con l’obiettivo di alzare nuovamente l’asticella per l’intero settore.

Tutto quello che c’è da sapere su GPT-5

Si conclude così una lunga attesa, scandita da voci di corridoio, indiscrezioni, smentite e rinvii. L’organizzazione di Sam Altman ha concluso la fase di addestramento e ne conferma oggi la disponibilità immediata.

Come già scritto, GPT-5 sarà accessibile fin da subito attraverso ChatGPT, anche per gli utenti con account gratuito (con limitazioni nei limiti di utilizzo). Questi i punti di forza messi in evidenza da OpenAI nel comunicato giunto in redazione.

  • Più intelligente, veloce e utile;
  • un unico sistema unificato;
  • la risposta migliore, sempre, senza la necessità di scegliere un modello;
  • più accurato e meno allucinazioni.

Il secondo punto in particolare va a intervenire su quello che era a tutti gli effetti diventato un problema, l’eccessiva frammentazione dei modelli che rischiava di generare confusione. Le novità non finiscono certo qui. Una si chiama Risposte sicure ed è descritta così.

Anziché rifiutare o eseguire sulla base del prompt dell’utente, il modello offre la risposta più utile possibile entro i limiti di sicurezza e fornisce spiegazioni chiare quando non è in grado di aiutare.

GPT-5 è definito poi da OpenAI come molto più efficace nel coding e nel design del front-end, consentendo anche a chi non ha conoscenze di programmazione di dar vita a interi siti web, applicazioni e giochi, attraverso prompt semplici e inviati con linguaggio naturale. Ci sono poi miglioramenti nella scrittura in termini di precisione e adattabilità al contesto o ai flussi di lavoro. Un altro aspetto su cui è stata riposta attenzione è la salute.

È più proattivo nel segnalare potenziali problemi e nel porre domande, e può aiutare a comprendere i risultati, a formulare le domande appropriate da sottoporre agli specialisti e a valutare le opzioni nel momento di prendere decisioni.

GPT-5 per la scrittura creativa

Sempre dall’annuncio ufficiale si apprende che terrà conto del contesto, del livello di conoscenza e della posizione geografica dell’utente per fornire risposte più sicure e utili in un’ampia gamma di scenari. Questo è un aspetto da approfondire e sottoporre a test.

Più modelli, una sola famiglia

GPT-5 è definito come il modello migliore nella codifica tra quelli rilasciati da OpenAI e più all’avanguardia per le attività agentiche. Di seguito le nuove funzionalità pensate espressamente per gli sviluppatori.

  • Chiamata di funzioni in formato libero per inviare stringhe grezze (SQL, comandi shell, file di configurazione)  direttamente ai tool, senza bisogno di incapsulamento in JSON;
  • controllo della verbosità per scegliere quanto dettagliate debbano essere le risposte;
  • controllo dello sforzo di ragionamento per passare da risposte rapide e dirette (minimali) a un ragionamento più approfondito;
  • finestra di contesto di 256.000 token (rispetto ai 200.000 della versione o3);
  • progressi significativi nella scrittura creativa, nel supporto delle attività quotidiane e nelle questioni legate alla salute;
  • meno allucinazioni, risposte più accurate e più fluide, con intelligenza emotiva.

Sarà messo a disposizione in tre versioni: gpt-5, gpt-5-mini e gpt-5-nano, ognuna ottimizzata per diverse esigenze di latenza e costi. Un leak di questo pomeriggio ha citato anche la variante gpt-5-chat.

Le abilità di GPT-5 per il coding

Il rollout e la disponibilità

L’intenzione di OpenAI è quello di rendere GPT-5 accessibile a tutti, fin da subito. Al via oggi stesso il rollout, come già scritto anche per chi ha un account gratuito di ChatGPT. La differenza principale con gli abbonati riguarda i limiti di utilizzo.

  • Free: accesso a GPT-5 & GPT-5 mini;
  • Plus: limiti di utilizzo molto più elevati rispetto alla versione Free;
  • Pro: GPT-5 illimitato; accesso a GPT-5 Pro;
  • Team, Enterprise, EDU: GPT-5 come modello predefinito per il lavoro quotidiano (rollout per Enterprise ed EDU previsto dalla prossima settimana).

GPT-5 è il modello di nuova generazione addestrato da OpenAI

Altre novità in arrivo per ChatGPT

L’arrivo dei modelli di ultima generazione porta con sé anche diverse novità per ChatGPT, disponibili per tutti a partire da domani. Una di queste riguarda l’interfaccia.

  • Possibilità di personalizzare ChatGPT scegliendo un colore per le chat (alcune opzioni esclusive per gli abbonati);
  • accesso in anteprima a quattro personalità predefinite (Cynic, Robot, Listener e Nerd) per impostare il modo in cui il chatbot interagisce senza dover scrivere prompt personalizzati: conciso e professionale, premuroso e incoraggiante, leggermente sarcastico;
  • integrazione di Gmail, Google Calendar e Google Contacts per farvi riferimento al momento opportuno (per utenti Pro dalla prossima settimana, in seguito per gli altri);
  • Advanced Voice si adatta all’utente, comprendendo meglio le istruzioni e consentendo di personalizzare lo stile di conversazione in base al momento (fra 30 giorni OpenAI ritirerà la modalità Standard Voice).
Fonte: OpenAI

Pubblicato il 7 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ChatGPT tutto nuovo: GPT-5 e restyling dell'interfaccia web

ChatGPT tutto nuovo: GPT-5 e restyling dell'interfaccia web
GPT-5 svelato in anticipo da GitHub: tutti i dettagli

GPT-5 svelato in anticipo da GitHub: tutti i dettagli
OpenAI annuncia GPT-5, diretta streaming oggi alle 19 italiane

OpenAI annuncia GPT-5, diretta streaming oggi alle 19 italiane
Ricercatori svelano attacchi promptware contro Gemini

Ricercatori svelano attacchi promptware contro Gemini
ChatGPT tutto nuovo: GPT-5 e restyling dell'interfaccia web

ChatGPT tutto nuovo: GPT-5 e restyling dell'interfaccia web
GPT-5 svelato in anticipo da GitHub: tutti i dettagli

GPT-5 svelato in anticipo da GitHub: tutti i dettagli
OpenAI annuncia GPT-5, diretta streaming oggi alle 19 italiane

OpenAI annuncia GPT-5, diretta streaming oggi alle 19 italiane
Ricercatori svelano attacchi promptware contro Gemini

Ricercatori svelano attacchi promptware contro Gemini
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
7 ago 2025
Link copiato negli appunti