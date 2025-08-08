 ChatGPT: GPT-5, nuova interfaccia e cinque personalità
Non solo GPT-5, altre novità importanti per ChatGPT: dal restyling dell'interfaccia alla possibilità di scegliere personalità differenti.
L’introduzione di GPT-5 e delle sue abilità evolute non rappresenta l’unico cambiamento di rilievo per ChatGPT. Il servizio sta accogliendo in queste ore alcune altre novità alle quali vale la pena dedicare un articolo di approfondimento. OpenAI sa bene quanto lo strumento sia importante, in termini di base utenti (quasi 700 milioni attivi su base settimanale) e di notorietà del brand (rimane il chatbot più conosciuto del settore).

La nuova interfaccia di ChatGPT

Ciò che balza subito all’occhio è il restyling dell’interfaccia. Niente di radicale, non ce ne sarebbe stato bisogno. Si notano comunque l’adozione di una sfumatura per lo sfondo (con diverse le opzioni selezionabili, alcune solo per gli abbonati) e di un formato più compatto per la barra dei prompt.

La nuova interfaccia di ChatGPT con il tema chiaro

Il wallpaper cambia a seconda del tema selezionato: qui sopra quello chiaro, sotto quello scuro. Si tratta di una novità in fase di rollout fin da subito e che interessa sia la versione web del servizio sia le applicazioni mobile.

La nuova interfaccia di ChatGPT

Dalle impostazioni è possibile selezionare un colore complementare per l’interfaccia. Come visibile, alcune opzioni sono accessibili solo con un account premium.

La selezione del colore complementare per la nuova interfaccia di ChatGPT

Le cinque personalità di ChatGPT

Con la presentazione di GPT-5, OpenAI ha annunciato la possibilità di scegliere tra cinque personalità per le conversazioni con ChatGPT. Una è quella a cui sono già abituati gli utenti.

OpenAI permette di scegliere la personalità di ChatGPT

La seleziona avviene all’interno delle impostazioni, alla voce “Che personalità dovrebbe avere ChatGPT?”, come mostrato dallo screenshot qui sopra. Eccole.

  • Predefinita: allegra e adattiva;
  • Cinica: critica e sarcastica;
  • Robot: efficiente e diretta;
  • Capace di ascoltare: attenta e solidale;
  • Nerd: esplorativa e appassionata.

Le altre novità di ChatGPT

Ricordiamo che il modello GPT-5 è disponibile fin da subito per tutti, anche per gli utenti free, seppur con alcuni limiti di utilizzo. Altre novità introdotte da OpenAI per il chatbot riguardano la possibilità di accedere a Gmail e Google Calendar e i miglioramenti dedicati alla modalità vocale Advanced Voice (quella Standard sarà ritirata a breve).

Pubblicato il 8 ago 2025

