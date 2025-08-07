OpenAI annuncia GPT-5, diretta streaming oggi alle 19 italiane

LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PT . Basta una lettera sostituita da un numero per mandare in fermento l’intero mondo della tecnologia. OpenAI ha appena confermato, senza dirlo esplicitamente, quello che tutti aspettavano: GPT-5 sta per arrivare.

Sam Altman conferma GPT-5: diretta streaming giovedì alle 19 italiane

Sam Altman, il CEO di OpenAI, non è mai stato uno che ama i grandi annunci a sorpresa. Preferisce seminare indizi come briciole di pane lungo il sentiero, lasciando che sia la community a mettere insieme i pezzi del puzzle. E questa volta gli indizi sono fin troppo chiari.

Domenica ha pubblicato uno screenshot che mostrava chiaramente “ChatGPT 5” nell’angolo in alto a sinistra. Lunedì, il responsabile della ricerca applicata dell’azienda ha scritto di essere “entusiasta di vedere come il pubblico accoglierà GPT-5!”. Non sono leak accidentali, sono anteprime deliberate di quello che sta per succedere.

Secondo i rumors, OpenAI puntava a lanciare GPT-5 all’inizio di agosto. E infatti eccoci qui, con un annuncio programmato per giovedì 7 agosto alle 10:00 ora del Pacifico (le 19:00 italiane). Microsoft, nel frattempo, si è già mossa preparando l’infrastruttura server necessaria per sostenere il nuovo modello.

È la coreografia perfetta di un lancio che doveva sembrare spontaneo ma è stato pianificato nei minimi dettagli.

Il tempismo dell’annuncio non è casuale. Martedì OpenAI ha rilasciato GPT-OSS-120b e GPT-OSS-20b, due modelli AI che funzionano sui pc portatili e sugli smartphone. Giovedì arriva GPT-5, presumibilmente il modello più avanzato mai creato. Lo stesso Sam Altman si era detto preoccupato di quello che poteva fare, anche se poi ha chiesto agli utenti di avere pazienza, perché i problemi inizialmente non mancheranno.

Le aspettative su GPT-5 sono alte

Dopo mesi di speculazioni e leak, le aspettative per GPT-5 sono astronomiche. La community si aspetta un salto di qualità paragonabile a quello da GPT-3 a GPT-4, se non superiore. Miglioramenti nel ragionamento, nella comprensione del contesto, nella generazione di contenuti creativi, nella risoluzione di problemi complessi.

Ma soprattutto, un po’ tutti si aspettano che GPT-5 sia quello che finalmente avvicina l’AI all’intelligenza generale artificiale (AGI), il Santo Graal che OpenAI insegue sin dalla sua fondazione.

La diretta streaming: appuntamento alle 19

Giovedì alle 19:00 italiane, milioni di occhi saranno puntati sui canali OpenAI. Non sarà solo la presentazione di un nuovo modello AI, sarà il momento in cui scopriremo se siamo davvero pronti per il prossimo livello dell’intelligenza artificiale.