OpenAI lancia modelli AI che funzionano su laptop e smartphone

Dopo anni di modelli chiusi e inaccessibili ai più, OpenAI ha deciso di portare l’AI direttamente sui nostri dispositivi quotidiani.

Modelli AI di OpenAI che funzionano sui PC portatili e gli smartphone

I nuovi modelli si chiamano GPT-OSS-120b e GPT-OSS-20b, e funzionano su qualsiasi laptop decente o smartphone moderno. Il modello più piccolo, GPT-OSS-20b, gira con appena 16GB di memoria, una quantità che la maggior parte dei computer moderni ha di serie.

GPT-OSS-20b eguaglia le prestazioni di o3-mini sui benchmark comuni, mentre il fratello maggiore GPT-OSS-120b raggiunge il livello di o4-mini girando su una singola GPU da 80GB. In pratica, la potenza di calcolo dell’AI più avanzata al mondo, ma che gira sul proprio computer invece che su un server remoto.

Ma questi modelli non sono solo veloci, eccellono nel ragionamento, nell’uso di strumenti, nelle chiamate di funzione e persino in compiti specializzati come HealthBench.

La partnership con Microsoft e Hugging Face

OpenAI non ha fatto tutto da sola. Ha stretto partnership con Microsoft Azure, Hugging Face, vLLM, Ollama, e una lunga lista di aziende per rendere questi modelli accessibili ovunque. Microsoft sta addirittura creando versioni GPU-ottimizzate del GPT-OSS-20b specificamente per PC Windows.

È una strategia intelligente. Si vuole usare PyTorch? Ecco l’implementazione di riferimento. Si preferisce Metal di Apple? Anche quello è supportato. Si sviluppa su Rust o Python? OpenAI ha pensato anche a questo.

Questi modelli non sono capricciosi con l’hardware. Funzionano su chip NVIDIA, AMD, Cerebras e Groq. La quantizzazione nativa in MXFP4 e il renderer harmony open-source in Python e Rust dimostrano che OpenAI ha pensato a ogni dettaglio tecnico per rendere l’adozione il più semplice possibile.

Un modello aperto potrebbe sembrare rischioso, chiunque può scaricarlo e modificarlo. Ma OpenAI ha fatto test approfonditi per verificare la sicurezza, incluso l’addestramento di versioni “cattive” del modello per vedere cosa poteva andare storto. È il tentativo di bilanciare apertura e responsabilità, dimostrando che si può essere open source senza essere irresponsabili.

Come provare i nuovi modelli AI di OpenAI

Per chi vuole provare questi modelli senza scaricare nulla, OpenAI ha creato un playground dedicato su gpt-oss.com. È il modo perfetto per testare le capacità prima di decidere se vale la pena scaricare i pesi completi del modello.