OpenAI o3-mini è disponibile per tutti gli utenti

Sebbene l’esplosione della tecnologia dell’intelligenza artificiale negli ultimi due anni abbia visto la nascita di molti chatbot di alta qualità come Gemini e Claude, è ancora ChatGPT ad essere di gran lunga l’AI più popolare al mondo. Deve questo status non solo al suo ruolo di pioniere, ma anche ai continui miglioramenti che subisce costantemente. E ora è in arrivo un nuovo importante aggiornamento.

Oggi, quando si apre la pagina di ChatGPT con un account gratuito, il modello migliore che si può avere è GPT-4o. Gli altri modelli OpenAI più avanzati, come o1 e o1-mini, sono attualmente disponibili solo per chi paga un abbonamento.

Ma se l’azienda americana punta molto sui ricavi generati dai suoi abbonamenti, come ChatGPT Pro a 200 dollari al mese, non ha dimenticato la maggior parte dei suoi utenti gratuiti. A riprova di ciò, Sam Altman ha appena annunciato su X che il modello o3-mini sarà reso disponibile a tutti gli utenti free.

big news: the free tier of chatgpt is going to get o3-mini!

(and the plus tier will get tons of o3-mini usage)

— Sam Altman (@sama) January 23, 2025