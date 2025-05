Google Gemini su iPhone entro fine anno

Google dovrebbe portare Gemini su iPhone entro fine anno. Durante la sua testimonianza al processo sui rimedi che il giudice imporrà all’azienda californiana, il CEO Sundar Pichai ha dichiarato che l’accordo con Apple verrà probabilmente sottoscritto entro il mese di giugno.

Gemini per Apple Intelligence

Gli utenti che usano le funzionalità AI di Apple Intelligence possono sfruttare l’integrazione di ChatGPT per ottenere risposte migliori di quelle fornite da Siri (la versione potenziata è in grave ritardo).

OpenAI non ha avrà però l’esclusiva. Craig Federighi, responsabile del gruppo Software Engineering, aveva confermato che l’obiettivo di Apple è consentire la scelta del modello AI, quindi Gemini sarebbe stata una possibile opzione. A fine febbraio sono stati scoperti riferimenti al chatbot nel codice della versione beta di iOS 18.4.

Durante la sua testimonianza, Sundar Pichai ha dichiarato di aver discusso con Tim Cook diverse volte sull’argomento. Il CEO di Apple vuole offrire anche Gemini entro la fine del 2025. È probabile che l’accordo venga annunciato durante la WWDC 2025 (9-13 giugno). L’integrazione di Gemini in Apple Intelligence avverrà quindi con iOS/iPadOS 19 e macOS 16.

Apple e Google sono partner di lunga data. L’azienda di Mountain View ha fornito le mappe fino al 2012. Google Search è invece il motore di ricerca predefinito di Safari. Quest’ultimo è l’accordo che il Dipartimento di Giustizia vuole interrompere per ripristinare la concorrenza, insieme alla vendita di Chrome. L’uso di Gemini sarà opzionale (come ChatGPT), ma l’integrazione verrà sicuramente esaminata a fondo per verificare eventuali violazioni della legge antitrust.