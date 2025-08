Sam Altman avverte: GPT-5 avrà problemi, siate pazienti

Sam Altman ha ammesso pubblicamente che il prossimo grande lancio di OpenAI sarà probabilmente un fiasco. Su X, il fondatore di ChatGPT ha chiesto ai suoi utenti di essere indulgenti perché nelle prossime settimane arriveranno nuovi modelli, prodotti, funzionalità e molto altro”, ma ci saranno “probabili intoppi e crisi di capacità .

Anche se potrebbe essere leggermente instabile, pensiamo che amerete davvero quello che abbiamo creato per voi! , ha scritto Altman su X. Invece di promettere la perfezione e poi deludere, Altman promette imperfezione e spera di sorprendere positivamente.

we have a ton of stuff to launch over the next couple of months–new models, products, features, and more.

please bear with us through some probable hiccups and capacity crunches. although it may be slightly choppy, we think you'll really love what we've created for you!

— Sam Altman (@sama) August 2, 2025