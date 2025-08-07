GPT-5 svelato in anticipo da GitHub: tutti i dettagli

Con qualche ora di anticipo rispetto alla presentazione ufficiale da parte di OpenAI, un post di GitHub (ora rimosso) ha svelato tutti i dettagli su GPT-5. Si parla di un modello proposto in versioni differenti, caratterizzato da importanti miglioramenti nel ragionamento, nella qualità del codice e nell’esperienza utente . Avrà in dotazione capacità agentiche avanzate e sarà in grado di gestire attività di codifica complesse con un prompt minimale .

GPT-5 svelato in anticipo da GitHub

Nel dettaglio, ci saranno quattro modelli a comporre la famiglia, ognuno addestrato per una diversa destinazione d’uso e ottimizzato per impieghi specifici. Eccoli.

gpt-5 per logica e compiti multi-step;

gpt-5-mini, una versione più leggera per applicazioni cost-sensitive;

gpt-5-nano ottimizzato per la velocità e ideale in contesti che richiedono una bassa latenza;

gpt-5-chat, progettato per conversazioni avanzate, naturali, multimodali e contestuali in ambito aziendale.

Non rimane che attendere le ore 19:00 di oggi per saperne di più. L’evento di presentazione in live streaming andrà in scena sui canali ufficiali di OpenAI. Secondo quanto reso noto da Sam Altman, durerà circa 60 minuti, più del solito. Questo il motivo: abbiamo molto da mostrarvi e speriamo che possiate trovare il tempo per guardarlo .

GPT-5 sarà ovviamente alla base di ChatGPT, senza limitazioni come nuova esclusiva di lusso riservata a chi sceglie di mettere mano al portafoglio per sottoscrivere un abbonamento premium al servizio (che ha raggiunto i 700 milioni di utenti attivi su base settimanale). Anche gli iscritti con account gratuito potranno accedervi, interagendo però con l’AI in modalità standard e non avanzata. Per l’occasione, l’interfaccia web del chatbot è stata rinnovata. Sarà poi presente all’interno di Copilot, come anticipato nei giorni scorsi.

Il post di GitHub fa chiarezza su un altro aspetto discusso fino a prima della sua comparsa: OpenAI non si limiterà a presentare i modelli in vista di un rilascio futuro, ma annuncerà la loro disponibilità immediata.