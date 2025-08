gpt-oss-120B e gpt-oss-20B: OpenAI oltre ChatGPT

Mentre l’attenzione di molti è rivolta al lancio di GPT-5 che sembra ormai imminente, OpenAI annuncia due modelli open-weight: gpt-oss-120B e gpt-oss-20B. La possibilità di gestire quest’ultimo su un qualsiasi dispositivo con 16 GB di RAM e la condivisione su piattaforme come Hugging Face testimoniano la volontà, da parte dell’organizzazione di Sam Altman, di potenziare l’impegno su fronti non prettamente legati a ciò che fino ad oggi ha rappresentato il prodotto di punta, ChatGPT.

È lo stesso CEO a confermarlo, con un riferimento diretto all’AGI, quell’intelligenza artificiale forte (o generale) che rappresenta un obiettivo per tutte le realtà del settore. Di seguito la dichiarazione contenuta nel comunicato stampa giunto in redazione.

Sin dall’inizio, nel 2015, la missione di OpenAI è quella di garantire che l’AGI offra benefici a tutta l’umanità. In quest’ottica, siamo entusiasti che il mondo possa basarsi su una struttura di AI open sviluppata negli Stati Uniti, fondata su valori democratici, disponibile gratuitamente per tutti e per un ampio beneficio collettivo.