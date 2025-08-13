Samsung trasforma Vivaldi in una suoneria immersiva

Non è la solita suoneria. Non è un jingle sintetico, né un loop generico. È Vivaldi, reinterpretato in chiave Galaxy. Samsung ha presentato una nuova suoneria per i suoi dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold7 e Flip7, e questa volta ha scelto di ispirarsi a uno dei capolavori più celebri della musica classica: Le Quattro Stagioni di Vivaldi.

Galaxy Z Fold7 e Flip7, arriva la suoneria di Vivaldi in Dolby Atmos

Ma non è una semplice citazione musicale. È un progetto ambizioso, che parte del concept “Inspired by Nature” introdotto con One UI 7 e ora evoluto con One UI 8. L’obiettivo, è dare forma a un’identità sonora che sia elegante, emozionale e immersiva.

Samsung ha deciso di fare le cose in grande. Per realizzare questa suoneria, ha coinvolto un team di artisti di fama internazionale: un ensemble classico, un violinista solista e persino un direttore del suono vincitore di un Grammy Award.

La registrazione è avvenuta in una sala da concerto, con una disposizione dei microfoni studiata per catturare ogni sfumatura. Il clavicembalo, strumento simbolo del barocco, è stato affiancato da archi per ricreare l’atmosfera originale della composizione.

Il risultato è una suoneria che non suona come una suoneria. È un frammento di musica viva, con dinamiche reali e una profondità che si percepisce anche in pochi secondi.

Dolby Atmos, l’effetto è tridimensionale

La suoneria è stata prodotta in Dolby Atmos, tecnologia che consente una resa spaziale del suono. Questo significa che, quando la suoneria parte, non si sente solo una melodia, ma sembra di essere immersi in un ambiente sonoro, come se la musica girasse intorno.

Il sound designer Yunjae Lee, del team Mobile eXperience di Samsung, ha spiegato che l’intento era quello di esprimere l’emozione di ogni stagione e offrire agli utenti un’esperienza sonora che accompagni la loro quotidianità con eleganza e calore.

Un nuovo capitolo nella collezione Galaxy

Questa suoneria è il secondo episodio della serie musicale “classica” di Samsung, dopo quella del 2024 ispirata al Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns. Con questa nuova interpretazione di Vivaldi, Samsung continua a fondere tecnologia e arte, cercando di trasformare anche i momenti più ordinari, come ricevere una chiamata, in esperienze sensoriali.