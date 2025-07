Il Galaxy Z Fold7 di Samsung è indistruttibile

Il Galaxy Z Fold7, l’ultimo smartphone pieghevole di Samsung in stile libro, porta in dote enormi miglioramenti in termini di design rispetto al suo predecessore, senza contare che si tratta anche dello smartphone più sottile e leggero al mondo. Proprio questa suo essere “slim”, però, il nuovo foldable potrebbe lasciar dedurre che in realtà non è in grado di resistere ai “maltrattamenti”, ma per fortuna le cose non stanno così. I primi test estremi, infatti, dimostrano esattamente il contrario: si tratta di un dispositivo praticamente indistruttibile.

Galaxy Z Fold7: resistenza estrema in tutti i test

Su YouTube, il canale Gupta Information Systems ha caricato un video, visibile di seguito, che testa la durata del Galaxy Z Fold7.

Il canale ha congelato lo smartphone in una ciotola d’acqua durante la notte, lo ha immerso in un fiume sabbioso e in vari altri tipi di liquidi, tra cui bevande gassate, acqua di cocco, caffè, acqua detergente, succo di frutta, latte, acqua di limone e acqua saponata, per trenta minuti, lo ha graffiato, ha cercato di piegarlo e lo ha lasciato cadere. Alla fine lo smartphone era ancora intatto.

Alla fine dei vari test, il Galaxy Z Fold7 ha continuato a funzionare perfettamente senza grossi problemi. Certo, durante il test di graffio ha sviluppato alcuni graffi e nel test di caduta potrebbe aver subito alcuni lievi danni, ma nessuno dei suoi componenti si è rotto o non riesce più a funzionare. Questo rappresenta senza dubbio alcuno un risultato degno di nota per Samsung.