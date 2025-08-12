Gemini crea immagini su Google Documenti per Android

Genera un’immagine fotorealistica di un astronauta che beve caffè su Marte . Fino a ieri, per inserire un’immagine del genere in Google Documenti avremmo dovuto cercare per ore su siti di foto stock, probabilmente senza trovare nulla di simile. Da oggi, basta scriverlo e Gemini la crea per noi. Direttamente nell’app Android.

Google ha finalmente portato sul mobile la funzione di generazione immagini AI che aveva lanciato sul web lo scorso novembre.

Google Documenti su Android ora crea immagini con Gemini, addio foto stock

Semplicemente toccando l’icona “Ask Gemini” nell’angolo in alto a destra dello schermo e si apre un pannello nella parte inferiore, pronto per ricevere i prompt creativi. Basta scrivere quello che serve, un ritratto ad acquerello di un gatto che legge il giornale , un paesaggio cyberpunk di Tokyo al tramonto , un diagramma minimalista del sistema solare , e Gemini genera più opzioni tra cui scegliere.

Le immagini generate sono alimentate da Imagen 3, il modello text-to-image più avanzato di Google. Non sono le solite immagini artificiali con dita strane e prospettive impossibili. Imagen 3 produce risultati fotorealistici con dettagli che spesso sono indistinguibili da foto reali.

Una volta generate, si può toccare un’immagine per vederla a schermo intero, o tenere premuto per aprire un menu con opzioni per copiare, scaricare o inserire direttamente nel documento. È tutto integrato e immediato.

Gli stili artistici

Non si è limitati al fotorealismo. Gemini offre una palette di stili artistici che trasforma le idee in vere e proprie opere d’arte. Acquerello per presentazioni creative, sketch per bozze e concept, fotografia per report professionali. È possibile anche scegliere l’aspect ratio dell’immagine per adattarla perfettamente al layout del documento.

È una rivoluzione per chi crea contenuti. Menu di ristoranti con piatti che non esistono ancora, brochure di marketing con modelli perfetti che non hanno mai posato, presentazioni scolastiche con illustrazioni custom per ogni slide. Il limite è solo la propria immaginazione (e la capacità di scrivere prompt efficaci!).

Il prezzo salato…

L’accesso è riservato esclusivamente ai clienti paganti di specifici piani Google Workspace: Business Standard e Plus, Enterprise Standard e Plus, o chi ha sottoscrizioni Google AI Pro e Ultra. Sono disponibili anche per chi ha acquistato add-on come Gemini Education, Gemini Business o Gemini Enterprise. In pratica, chi usa Google Docs gratis o con un piano base, può scordarsi le immagini AI.

Il roll out è iniziato venerdì scorso, ma Google avverte che potrebbe volerci fino a 14 giorni per raggiungere tutti gli utenti idonei.