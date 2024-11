Google Documenti, arriva il generatore di immagini AI

Google ha lanciato un generatore di immagini AI in Google Documenti. Praticamente, ora è possibile creare grafiche accattivanti per i propri documenti in un batter d’occhio. In sostanza, si tratta di un creatore di clip art che segue le orme della funzione di arte generata dall’intelligenza artificiale di Microsoft nei suoi prodotti Office.

Creare immagini AI in Google Documenti

Va subito precisato che il generatore di immagini AI di Google Documenti non è per tutti. Bisogna avere un account Workspace a pagamento con le opzioni Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium o Google One AI Premium. Chi dispone della nuova funzione, la trova in “Inserisci > Immagine > Aiutami a creare un’immagine”. Apparirà una barra laterale con scritto “Crea un’immagine”, dove si può descrivere quello che si vuole realizzare. È possibile anche scegliere uno stile, tipo “Fotografia” o “Schizzo”.

L’aspetto interessante, è che si può scegliere il rapporto d’aspetto: quadrato, orizzontale o verticale. Così le immagini si adattano al meglio al layout ad esempio di un volantino, una brochure, un menu o qualsiasi altro progetto grafico stia creando. È anche possibile creare immagini di copertina a tutta pagina (quelle che prendono tutta la larghezza del documento).

Come funziona il generatore di immagini AI in Google Docs

Il generatore di immagini di Google Documenti usa l’ultimo generatore di Google, Imagen 3. A quanto pare, promette “dettagli migliori, illuminazione più ricca e meno elementi di distrazione” rispetto a quelli di prima. L’anno scorso, Google Slides aveva già un generatore di diapositive integrato, con gli strumenti Duet AI di Google che sembravano Clippy. Ma questo è tutta un’altra storia!

Quando arriva la nuova funzione? Chi ha un dominio con rilascio rapido, potrebbe averla già da oggi. Altrimenti, potrebbe metterci fino a 15 giorni a comparire. Invece per i domini a rilascio programmato il rollout sarà graduale a partire dal 16 dicembre.