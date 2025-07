Meta, smartwatch con AI e fotocamera in arrivo a settembre?

Meta sarebbe nuovamente interessata al mercato degli smartwatch. È quanto suggerisce un articolo di DigiTimes Asia, ripreso dai nostri colleghi di Android Police. Secondo questa nuova indiscrezione, l’azienda avrebbe individuato un partner con sede in Cina che potrebbe produrre il suo smartwatch. La particolarità di questo prodotto, rispetto agli altri smartwatch disponibili sul mercato, sarebbe l’utilizzo di almeno una fotocamera.

Meta prepara uno smartwatch con AI e fotocamera

Come al solito, è necessario essere cauti, poiché queste informazioni non provengono da una fonte ufficiale. Va ricordato che sono anni che circolano voci sullo sviluppo e la cancellazione di questo progetto di smartwatch. È quindi possibile che Meta faccia nuovamente marcia indietro.

Ma se il gruppo intende ufficializzare questo nuovo prodotto nel 2025, la presentazione dovrebbe avvenire a settembre, in occasione della conferenza annuale Meta Connect. Infatti, è generalmente durante questo evento che la divisione hardware di Meta annuncia i suoi nuovi prodotti o presenta i suoi prototipi.

Un accessorio per gli occhiali a realtà aumentata?

Fonti indicano che Meta dovrebbe lanciare i suoi primi occhiali connessi dotati di schermo per la realtà aumentata, già quest’anno. Ed è del tutto possibile che l’orologio connesso sia una sorta di accessorio per questi occhiali. Per quanto riguarda la fotocamera, potrebbe essere utilizzata dall’intelligenza artificiale per analizzare l’ambiente dell’utente per rispondere alle sue domande.

In ogni caso, non sarebbe il primo orologio connesso dotato di fotocamera. Samsung, ad esempio, ha già lanciato un orologio connesso Gear dotato di sensore fotografico. Tuttavia, questa funzionalità è stata rimossa nelle generazioni successive.