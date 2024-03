Realtà virtuale, aumentata e mista: quali sono le differenze

Spesso c’è confusione tra i termini realtà virtuale (VR), realtà aumentata (AR), realtà mista (MR) e realtà estesa (XR). Nonostante molte persone usino in modo intercambiabile AR e VR per descrivere queste tecnologie, in realtà esistono sostanziali differenze, che è importante conoscere.

Secondo una ricerca di MarketsandMarkets, entro il 2028 le dimensioni del mercato di tutte le tecnologie di realtà estesa messe insieme dovrebbero raggiungere 111 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 22,7% tra il 2023 e il 2028.

Che cosa significa “realtà” nel contesto di AR, MR, VR e XR

In un certo senso, il modo in cui gli esseri umani elaborano le informazioni e costruiscono la realtà è unico per ciascuno – dipende dalla genetica, dalle esperienze precedenti e da altri fattori. Le persone tendono a confondere la realtà con il mondo fisico e faticano a capire perché la realtà virtuale sembra così reale anche se sanno perfettamente che non lo è.

Per comprendere queste tecnologie, bisogna intendere la realtà come un costrutto che ogni persona fa in base a ciò che percepisce dai propri sensi, sia che tali percezioni provengano dal mondo digitale o da quello fisico. Lo stesso fenomeno si verifica quando si guardano i film. Si pensi all’ultima volta in cui, guardando un film, si è riso o pianto. Pur essendo consapevoli che ciò che si stava guardando non era reale, il film è riuscito comunque a far ridere o piangere.

Le tecnologie di realtà estesa aggiungono un ulteriore livello a questo fenomeno, rendendo le esperienze ancora più intense. Quando si indossa un visore di realtà virtuale, si ha la sensazione di essere presenti in un ambiente interamente digitale. Le informazioni percepite attraverso i sensi prevalgono sulla consapevolezza razionale che “questo non è reale“. Per il corpo, in quel momento, l’esperienza è reale.

Affinché tutte queste tecnologie funzionino efficacemente, è necessario che riescano a generare tale sensazione di realtà nell’utente. Ciò che le differenzia è il grado in cui si basano su elementi fisici o digitali per riuscire a creare questo effetto immersivo.

Cos’è la realtà estesa o Extended Reality (XR)

Il termine realtà estesa (XR) indica in generale qualsiasi tecnologia in grado di alterare la realtà attraverso l’aggiunta di elementi digitali all’ambiente fisico o reale, in qualsiasi misura, sfumando il confine tra mondo fisico e digitale.

L’XR comprende al suo interno la realtà aumentata (AR), la realtà mista (MR) e la realtà virtuale (VR), nonché tutte le altre tecnologie, anche quelle non ancora sviluppate, che si posizionano lungo il cosiddetto continuum della virtualità.

Cos’è il continuum della virtualità?

Il continuum della virtualità è un po’ come una scala che misura quanto una certa tecnologia riesce a far sentire immersi in un ambiente digitale. A un estremo di questa scala c’è la realtà fisica, quella che si vive tutti i giorni senza nessun tipo di tecnologia. All’altro estremo c’è invece la realtà completamente virtuale, dove si è totalmente immersi in un mondo simulato, come con i visori per la realtà virtuale.

Nel mezzo ci sono varie tecnologie che mischiano elementi reali e virtuali in diversa misura. Per esempio, la realtà aumentata aggiunge solo alcuni elementi digitali all’ambiente reale, quindi è più vicina alla realtà fisica. La realtà mista invece fa interagire molto di più il mondo fisico e quello digitale, avvicinandosi di più alla realtà virtuale totale.

Che cos’è la realtà aumentata (AR)

La realtà aumentata o Augmented Reality (AR) è una tecnologia che consente di sovrapporre elementi digitali all’ambiente reale. Nell’esperienza di realtà aumentata, è possibile vedere una visione ibrida di oggetti fisici reali ed elementi virtuali aggiunti digitalmente. Ad esempio, puntando la fotocamera dello smartphone verso un monumento, un’app di realtà aumentata può mostrare informazioni e immagini 3D sovrimpresse alla visione reale.

Sebbene alcune applicazioni AR offrano un certo livello di interazione tra oggetti reali e virtuali, in genere l’interazione diretta tra componenti fisiche e digitali è limitata o assente.

Le esperienze di realtà aumentata sono vicine all’estremo del mondo fisico nel continuum della virtualità. La capacità di sovrapporre oggetti digitali alla realtà sta rivoluzionando molti settori, come l’istruzione, la sanità e l’industria manifatturiera.

Cosa si intende per realtà mista (MR)

La realtà mista o Mixed Reality (MR) è una tecnologia che permette non solo la sovrapposizione di elementi digitali nell’ambiente reale, ma anche la loro interazione. Nell’esperienza MR, è possibile vedere e interagire sia con gli elementi digitali che con quelli fisici. Pertanto, le esperienze MR ricevono input dall’ambiente circostante e cambiano in base ad esso. Questo tipo di realtà ibrida si posiziona al centro del continuum della virtualità.

Si immagini di indossare un visore MR e di vedere ologrammi digitali 3D sovrapposti all’ambiente fisico. Ad esempio, si potrebbe vedere un ologramma di un’automobile posizionato sul tavolo della propria cucina. Questi ologrammi non sono semplici immagini statiche, ma modelli 3D interattivi. Muovendo la testa, è possibile osservarli da diverse angolazioni, proprio come un oggetto reale. Inoltre, si può interagire con essi utilizzando le proprie mani o controller appositi, ruotandoli, ingrandendoli o spostandoli nell’ambiente circostante. Allo stesso tempo, si è ancora pienamente consapevoli dell’ambiente fisico reale e ci si può muovere liberamente al suo interno.

In questo modo, la realtà mista fonde armoniosamente elementi digitali e fisici in un’unica esperienza immersiva e interattiva.

Cosa si intende per realtà virtuale

La realtà virtuale o Virtual Reality (VR) è una tecnologia che permette di creare un ambiente digitale completamente immersivo. Nelle esperienze VR, l’ambiente fisico o reale viene completamente escluso. Le esperienze VR si collocano all’estremo completamente virtuale del continuum della virtualità.

Molte persone si scontrano con il fatto che le esperienze VR generano vere risposte emotive, anche se si è consapevoli che sono “finte”. Va tenuto presente che gli esseri umani costruiscono la realtà a partire dalle informazioni che ricevono dai loro sensi, ed è per questo che, anche se si è consapevoli di vivere un’esperienza completamente digitale, il corpo risponde allo stesso modo. In genere, la VR sfrutta i sistemi visivo e uditivo. Tuttavia, il senso di presenza e di immersione è ancora maggiore se si aggiungono altri sensi.

Chi non ha mai parlare della sfida “Walk the Plank“? Si tratta di un’esperienza VR in cui si entra in un ascensore e si esce in cima a un grattacielo. Poi viene chiesto di camminare su una tavola di legno. Solo con la stimolazione uditiva e visiva, molte persone (soprattutto quelle che soffrono di paura dell’altezza) non riescono a farlo, anche se sono consapevoli che ciò che vedono e sentono non è reale. Tuttavia, se si aggiunge un piano fisico all’impostazione, attivando così il senso del tatto, ancora meno persone saranno in grado di portare a termine questa impresa.