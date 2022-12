Realtà virtuale sempre più vicina: ci impari anche le lingue

Si parla tanto, negli ultimi anni, di realtà virtuale. Meta è uno tra i pionieri di questa nuova tecnologia che avanza sempre di più. Ma sapevi che attraverso la realtà virtuale è possibile imparare anche le lingue? Mondly VR è la prima esperienza di questo tipo al mondo che include, tra le sue funzionalità, anche un chatbot e opzioni di riconoscimento vocale.

Si tratta di un’esperienza immersiva e assolutamente innovativa che permette all’utente di apprendere molto più velocemente e divertendosi. Con Mondly VR è possibile fare pratica di conversazioni reali in 30 lingue: inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, portoghese, olandese, giapponese, cinese e molte altre.

Perché Mondly VR?

Con Mondly VR hai l’opportunità di costruire passo dopo passo la fiducia necessaria che ti consentirà di parlare fluentemente una lingua straniera. Gli utenti apprezzano questa esperienza principalmente per via della sua natura immersiva: così puoi parlare e allenarti senza dover viaggiare. Fai amicizia a Barcellona, il check-in in un hotel di Tokyo oppure ordina cibo locale in un ristorante tedesco, senza muoverti da casa.

Mondly VR è innovativo. Entrerai all’interno di un mondo virtuale in cui potrai fare pratica di conversazione circondato da scenari realistici. Grazie ai chatbot e alle opzioni di riconoscimento vocale, ottieni un feedback istantaneo sulla pronuncia. L’esperienza virtuale è davvero alla portata di tutti. Basta indossare un paio di cuffie, un visore e godersi una nuova e travolgente esperienza di apprendimento.

L’opzione in realtà virtuale è inclusa acquistando l’accesso a vita a Mondly, una tra le migliori piattaforme di apprendimento con lezioni in ben 41 lingue. Inoltre, approfittando della promozione dedicata al Black Friday tramite questo link, puoi ottenere uno sconto sostanzioso per iniziare subito il tuo percorso virtuale: ben il 96% in meno rispetto al prezzo di listino originale. Ma affrettati: l’offerta scadrà tra poche ore.

