Chrome mostra le recensioni AI degli store online

Tutti conosciamo Amazon ed eBay, ma la scelta dello store online attraverso cui effettuare un acquisto non si limita certo a queste due alternative. Non è sempre facile capire quale piattaforma sia affidabile e da quale invece è meglio rimanere alla larga, per questo esistono risorse come Trustpilot. Google vuole tenderci una mano, con la nuova funzionalità appena annunciata per Chrome: le recensioni AI dei negozi su Internet.

Store online: arrivano le recensioni AI di Chrome

Presentata e descritta sulle pagine del blog ufficiale, al momento è disponibile solo nella versione desktop del browser ed esclusivamente negli Stati Uniti. Inoltre, l’unica lingua supportata è l’inglese. Con tutta probabilità, come sempre accade in questi casi, il team al lavoro sulla caratteristica raccoglierà i feedback degli utenti, apporterà i cambiamenti necessari e poi procederà con una distribuzione su larga scala attraverso un rollout graduale.

Come si può vedere dallo screenshot qui sopra, un click sull’icona posizionata nella barra dell’indirizzo apre un riquadro in cui è mostrata una sintesi delle recensioni generata dall’intelligenza artificiale. L’esempio fornito fa riferimento a uno store online che propone una lampada.

I clienti apprezzano questo negozio di arredamento per la sua qualità elevata e per gli articolo minimalisti. Trovano i prezzi ragionevoli per l’artigianato, in particolare durante la stagione degli sconti. Chi ha pubblicato recensioni ha inoltre dichiarato che il servizio clienti è reattivo, sia in negozio sia online.

Sotto c’è il classico rating a cinque stelle, affiancato da un link per consultare risorse esterne. Da quali fonti provengono le informazioni? Da piattaforme come Reputation.com, Reseller Ratings, ScamAdviser e Trustpilot che si occupano proprio di raccogliere e aggregare i pareri di chi ha già effettuato gli acquisti. Chrome non fa altro che estrapolarle e confezionarne un riassunto, con una modalità del tutto simile a quella AI Overview applicata ai motori di ricerca.