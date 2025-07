Android 16: Chrome emette ora un avviso per i siti pericolosi

Google Chrome sta per introdurre sui dispositivi con Android 16 delle nuove funzionalità di sicurezza, volte ad aumentare la protezione per la navigazione. Con un consueto post pubblicato nel blog di sviluppo, gli sviluppatori hanno annunciato nel dettaglio la nuova funzione che debutta proprio con l’ultima versione del browser.

Google Chrome aumenta la sicurezza di navigazione su Android 16

Chrome riserva per Android 16 diverse nuove funzionalità di sicurezza. La prima di queste è “Usa sempre connessioni sicure”, la quale avvisa gli utenti quando un sito web utilizza una connessione HTTP anziché HTTPS. Oltre la notifica, il browser chiederà il consenso per caricare il sito, garantendo maggior controllo. La funzione è attivabile su Impostazioni > Privacy e sicurezza.

Altri cambiamenti su Chrome

Oltre a ciò, altre novità risiedono “sotto al cofano” del browser, con l’ottimizzazione dei compilatori JavaScript all’interno del motore V8. Come ha spiegato Google, questa modifica riduce significativamente il rischio di exploit, specificando che, disabilitando l’ottimizzazione, sarebbe possibile mitigare il 50% delle vulnerabilità note in V8 che sono state sfruttate in passato. Tuttavia, disattivare l’ottimizzatore potrebbe influire sulle prestazioni di alcuni siti web. Un compromesso che, secondo Google, vale la pena per garantire una navigazione più praticabile e maggior compatibilità.

L’ultima modifica sull’ultima versione di Chrome prende il nome di “Site Isolation”. Questa separa i processi di rendering di ogni sito web in memoria. Ciò impedisce di accedere ai dati, anche nel caso in cui un sito malevolo riuscisse a sfruttare una vulnerabilità del browser. Sugli smartphone Android, questa funzione è disponibile solo per dispositivi con almeno 4 GB di RAM, ma può attivarsi automaticamente in situazioni specifiche, come l’accesso a un sito o l’invio di un modulo.

Tutte le novità di sicurezza annunciate sono disponibili a partire dalla versione 137 del browser, che è possibile scaricare da Google Play Store per i dispositivi con Android 16.