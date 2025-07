Chrome su iOS, account separati per lavoro e uso personale

Quante volte sarà capitato di voler controllare rapidamente l’email personale durante una pausa pranzo, ma si era collegati con l’account aziendale? E allora iniziava l’infinito valzer del logout-login. Uscire dall’account di lavoro, inserire le credenziali personali, controllare la mail, rifare il logout, e infine rientrare con l’account aziendale. Un tormento quotidiano che Google ha finalmente deciso di risolvere. Chrome per iOS introduce ora il cambio di account istantaneo.

Chrome per iOS semplifica il passaggio tra account Google personale e di lavoro

Prima di questo aggiornamento, passare dall’account Google aziendale a quello personale su Chrome iOS era piuttosto noioso. Ci si doveva disconnettere completamente da un account e riconnettersi con l’altro, ripetendo questo processo ogni singola volta che si voleva cambiare identità digitale.

Google ha finalmente ammesso quello che tutti sapevamo già. La maggior parte di noi usa lo stesso telefono per tutto. Lavoro, vita privata, foto delle vacanze, email del capo, tutto nello stesso dispositivo. E spesso ci ritroviamo a saltare continuamente tra account diversi. È la nuova normalità. I confini netti tra lavoro e vita personale sono saltati da un pezzo. Chi ha ancora due telefoni separati? Quasi nessuno. Tutti abbiamo imparato a convivere con questa mescolanza, anche se a volte significa aprire per sbaglio le foto del weekend durante una videochiamata di lavoro.

Quando si accede o si passa al proprio account di lavoro su Chrome, tutto le attività sul browser relative alla propria azienda rimane completamente separato dal resto della propria attività online. Tab, cronologia, password, tutto resta confinato nell’esperienza dell’account gestito.

È come avere due telefoni in uno. Quando si è in modalità lavoro, non esiste traccia delle ricerche personali. Quando si passa all’account personale, sparisce tutto quello che riguarda il lavoro. Una pulizia che protegge tanto la privacy personale quanto la sicurezza aziendale.

L’aggiornamento non è casuale. Sempre più aziende hanno detto addio ai telefoni di servizio. Troppo costosi, troppo complicati da gestire. Risultato? I dipendenti devono arrangiarsi con i propri dispositivi per tutto: email di lavoro, documenti aziendali, call con i clienti.

Account separati per lavoro e uso personale su Chrome su iOS, come funziona

La prima volta che si accede o si passa a un account gestito, si vedrà una schermata di benvenuto che spiega come funziona la separazione e come la propria azienda gestisce i dati. È il briefing di sicurezza che dice esattamente cosa può vedere il proprio datore di lavoro e cosa rimane privato.

Le aziende mantengono il controllo e possono decidere come gestire i dati di navigazione esistenti quando un utente accede inizialmente o passa a un account gestito. Non appena passate all’account aziendale, ricevete una notifica di avviso: “Stai entrando in un’esperienza gestita.”

Google ha anche incluso funzionalità di sicurezza più avanzate per i reparti IT. Le capacità di reporting di Chrome Enterprise si estendono ora sia ad Android che a iOS, permettendo alle aziende di inviare dati critici relativi agli eventi di sicurezza alla console di amministrazione Google.

Il filtro URL che blocca le distrazioni

Google sta portando anche il filtro URL su iOS, permettendo alle aziende di bloccare l’accesso a siti proibiti a livello di categoria e reindirizzare verso servizi aziendali approvati.