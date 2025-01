Chrome: supporto per le passkey anche su iOS 17

Google ha annunciato che Chrome per iOS e chiaramente anche per iPadOS ora supporta le passkey, il che significa che è possibile sincronizzare con maggiore facilità i propri accessi dagli altri dispositivi già supportati, ovvero Android, macOS, Windows, Linux e ChromeOS.

Chrome: arrivano le passkey su iOS17

Una volta creata una passkey per un sito Web o un’app, è possibile accedere a quel servizio utilizzando l’impronta digitale, il riconoscimento facciale, un PIN o un codice QR. Rimuove la necessità di utilizzare le password per accedere al proprio account, il che, in teoria, rende più difficile per gli hacker violare il tuo account. Un problema con le passkey in questo momento è che non possono essere esportate se si decide di cambiare browser, ma lo saranno in futuro.

Inoltre, le passkey sono crittografate end-to-end e non sono accessibili a nessuno, nemmeno Google. Per questo motivo, gli utenti devono necessariamente ricordare e utilizzare il loro GPM PIN per ripristinare l’accesso alle proprie passkey su un nuovo dispositivo.

Per creare una passkey con Google Password Manager su Chrome per iPhone e iPad è necessario disporre almeno di iOS/iPadOS 17. Versioni precedenti del sistema operativo non permettono la sincronizzazione delle passkey da altri dispositivi.

Da tenere presente che per iniziare a utilizzare le passkey di Chrome su iOS/iPadOS è necessario impostare Chrome come provider di riempimento automatico sul dispositivo. Per cui, corre recarsi in Impostazioni su iOS/iPadOS, poi su Generali e su Inserimento automatico e password e abilitare l’interruttore in corrispondenza di Chrome nella sezione Inserisci automaticamente da.