Mozilla rilascia Firefox 138: le novità della nuova versione

Mozilla ha da poco rilasciato Firefox 138, l’ultima versione del suo principale browser che si può già scaricare dal sito ufficiale. La nuova versione si concentra principalmente sulla sicurezza, con particolare attenzione alla versione per Android. Da questa versione viene introdotto il pieno supporto ai certificati di autenticazione client TLS su Android, eliminando la necessità di affidarsi alla versione desktop per l’autenticazione TLS.

Firefox 138: novità a sicurezza, esperienza d’uso e altro

Le novità di Firefox 138 riguardano innanzitutto per chi fa uso del browser da tablet, dove le web app spesso risultano ottimizzate per schermi di smartphone da cinque pollici. La nuova versione risolve il problema con la modalità desktop, inviando un user-agent di tipo desktop ed evitando schemi più adatti per smartphone, che mal si adattano. La modalità desktop è ora anche attiva predefinitivamente sui tablet Android, ma è possibile disattivarla dalle impostazioni del sito.

Firefox 138 introduce anche diversi miglioramenti che riguardano l’esperienza d’uso, rendendola più fluida su tutte le piattaforme, come:

Copia dei link in background con un solo clic senza cambiare scheda su macOS e Linux.

Nuovo menu a effetto acrilico su Windows 11 che segue le linee guida del Fluent Design, apparendo più simile a quella della applicazioni native.

Condivisione migliorata dal pannello Download su Android, dove ora è possibile condividere direttamente il file o il loro URL originale dalla schermata.

Controllo del contrasto unificato in un’unica impostazione, più intuitiva per chi usa palette ad alto contrasto e conforme alle linee guida WCAG.

Inoltre, l’autocompletamento per indirizzi e carte di credito è stato ottimizzato per i moduli dinamici: i campi aggiuntivi vengono ora compilati automaticamente solo dopo aver selezionato un paese o un tipo di carta, rendendo gli acquisti online ancora più rapidi.

Come di consueto, Firefox 138 è disponibile al download dalla pagina ufficiale Mozilla per tutte le piattaforme.