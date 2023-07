Come impostare le istruzioni personalizzate in ChatGPT

ChatGPT è un sistema di chat basato sull’intelligenza artificiale che può generare risposte fluide e coerenti a partire da un messaggio di input. L’obiettivo è quello di creare una conversazione sempre più precisa che soddisfi al massimo la richiesta dell’utente, per questo ora ChatGPT può anche seguire delle istruzioni personalizzate. Infatti, gli utenti possono impostare delle istruzioni personalizzate per modificare il suo comportamento, il suo stile o il suo contenuto. Impostare le istruzioni personalizzate in ChatGPT è una funzione attualmente in fase beta e non è ancora disponibile per tutti gli utenti, non è ancora presente per l’Europa e il Regno Unito.

Come impostare istruzioni personalizzate in ChatGPT

Le istruzioni personalizzate sono uno strumento potente e flessibile che gli utenti possono usare per personalizzare le conversazioni con ChatGPT. Permettono di avere un maggiore controllo sulle risposte generate da ChatGPT, rendendole più adatte al contesto, allo scopo o al pubblico della conversazione.

Inoltre, permettono di sfruttare a pieno la creatività e la versatilità di ChatGPT, stimolandolo a produrre contenuti originali e interessanti. Generando così una conversazione e delle risposte sempre più precise e ideali a misura della persona che utilizza la chat.

Questo perché nelle istruzioni personalizzate si possono inserire anche delle informazioni personali, necessarie per rendere la generazione delle risposte, da parte del chatbot, perfettamente inerenti al contesto. Infatti, questo nuovo aggiornamento permette a ChatGPT anche di ricordare le conversazioni avvenute, così da creare un’esperienza nelle conversazioni più fluida e completa.

Ma per procedere ad attivare le istruzioni personalizzate, per ora, è necessario essere un abbonato Plus e utilizzare ChatGPT nei paesi con la funzione attiva, nello specifico non è ancora presente in Europa e nel Regno unito.

L’aggiornamento probabilmente arriverà presto per tutti gli utenti. ChatGPT Plus è la versione a pagamento del chatbot, con l’abbonamento a ChatGPT Plus, si ottengono una serie di vantaggi, come l’accesso generale a ChatGPT, tempi di risposta più rapidi e, come in questo caso, accesso prioritario a nuove funzionalità e miglioramenti.

Attivare le impostazioni personalizzate di ChatGPT

Per utilizzare le istruzioni personalizzate gli utenti Plus possono procedere sul web o anche su smartphone. Per procedere, basterà attraverso le istruzioni attivare le caratteristiche beta. Ma vediamo nel dettaglio come attivare la nuova funzione di ChatGPT:

Aprire ChatGPT;

Accedere all’account;

Cliccare i tre punti nell’angolo in basso a sinistra;

Aprire “Impostazioni e beta”;

Scegliere “Caratteristiche beta”;

Abilitare l’opzione per “Istruzioni personalizzate”;

Impostare le istruzioni personalizzate;

Aprire nuovamente il menu a 3 punti nell’angolo in basso a sinistra e fai clic su “Istruzioni personalizzate”;

Seguire le indicazioni su schermo.

Arrivati a questo punto le impostazioni possono essere personalizzate come si preferisce, è possibile aggiungere informazioni personali come la posizione, gli hobby, gli interessi, il settore di lavoro o degli obiettivi, le conoscenze in una materia e molto altro ancora. Informazioni che aiutano ChatGPT a ottenere un quadro più completo così da poter creare una risposta sempre più personalizzata, in base a tutti i nuovi elementi personali che ottiene dall’utente.

Inoltre, un altro campo presente è quello della personalizzazione vera e proprio di ChatGPT, questo significa che si possono inserire il tono, la lunghezza della risposta e altre informazioni in relazione al tipo di risposta e di creazione nei contenuti di ChatGPT.

Dopo aver inserito tutti i dati necessari basterà attivare e l’opzione “Abilitato per le nuove chat” e procedere cliccando su “Salva”. ChatGPT con le nuove istruzioni appena apprese è pronto per chattare. Infatti, dal salvataggio in poi ChatGPT seguirà le istruzioni mentre risponde alle domande, considerando le informazioni personali dell’utente e i parametri richiesti per il tipo di conversazione.

Comunicare in modo efficace con ChatGPT

ChatGPT è uno dei chatbot più avanzati e versatili è capace di generare risposte automatiche personalizzate in base alle esigenze del cliente. Con ChatGPT è infatti possibile effettuare qualsiasi richiesta, si può chattare su qualsiasi argomento, chiedere informazioni, scrivere contenuti e acquisire nuove informazioni.

Tuttavia, per sfruttare appieno le potenzialità di questo strumento di intelligenza artificiale, è importante sapere come comunicare in modo efficace con esso. Infatti, la qualità delle risposte dipende in gran parte dalla qualità dei prompt, ovvero i messaggi di input che si scrivono per interagire con ChatGPT.

Per questo motivo, per comunicare nel modo migliore e ottenere risposte più precise da ChatGPT, nell’attese dell’aggiornamento per tutti gli utenti, bisogna seguire alcuni consigli e trucchi che possono aiutare a ottenere risposte migliori e più precise, alcuni di questi sono:

Scrivere il prompt chiari, diretti e completi;

Evitare domande troppo vaghe e ambigue;

Usare dei simboli come ”’ /// — < > per delimitare il testo o le istruzioni date;

Inserire la tipologia di comunicazione, ad esempio formale o informale;

Specificare il comportamento, lo stile o il contenuto.

Ricordando che la conversazione si basa sui prompt, i messaggi di input che si scrivono per interagire con ChatGPT, ed è quindi necessario scrivere domande, richieste, istruzioni o qualsiasi altro tipo di testo, che si vuole far elaborare al chatbot, in modo chiaro e diretto.