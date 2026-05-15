 Hai 10 minuti? Prova questo mix tra Wikipedia e Windows XP
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Hai 10 minuti? Prova questo mix tra Wikipedia e Windows XP

Wikipedia File Explorer è il progetto amatoriale che trasforma l'enciclopedia online in un'esperienza nostalgica ispirata a Windows XP.
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Wikipedia File Explorer è il progetto amatoriale che trasforma l'enciclopedia online in un'esperienza nostalgica ispirata a Windows XP.
Wikipedia File Explorer
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Si chiama Wikipedia File Explorer ed è dove ti consiglio di trascorrere i prossimi 10 minuti: ti basta un clic. Cos’è? Il modo migliore per descriverlo è un clone di Wikipedia con un’interfaccia molto simile (anche se non identica) a quella di Windows XP. O qualcosa del genere. Una sorta di mix tra le due cose, di cui francamente nessuno avvertiva il bisogno, ma che sono felice di aver incrociato nel mio peregrinare online.

Concedi qualche minuto a Wikipedia File Explorer

È pratico da navigare? No. Può sostituire la versione ufficiale dell’enciclopedia? Assolutamente no. È un bell’esercizio di stile? Decisamente. Chi ha vissuto l’era di XP in prima persona può ritagliarsi un attimo di tempo e tornare a respirare quell’atmosfera, questa volta all’interno del browser.

Uno screenshot di Wikipedia File Explorer

Sul desktop ci sono le icone Wikipedia, Media, Geofile Explorer e Readme.txt. La prima apre una cartella all’interno della quale c’è una miriade di altre directory, suddivise per argomento. È solo aprendole e sfogliandole che si può arrivare ai singoli articoli, aperti poi all’interno di WordPad (un omaggio al software ormai abbandonato). La seconda icona porta alle risorse di Wikimedia Commons, mentre la terza dovrebbe portare a mappe e cartine del mondo, ma è ancora work in progress. La creatrice è Sami Smith.

C’è anche la simulazione di XP nel browser

Trovate amatoriali di questo tipo scatenano una sensazione dolceamara di nostalgia in chi ha ormai parecchie candeline sulla torta. Restando in tema, un altro progetto parecchio interessante è Win32.run, una simulazione ben riuscita di XP con tanto di procedura per il boot e suoni originali. Se hai seguito il mio consiglio e dedicato 10 minuti a Wikipedia File Explorer, ti suggerisco di prendertene altri 10 e fare clic qui.

Una curiosità: ancora oggi lo 0,2% dei PC nel mondo è fermo a questa versione del sistema operativo, lanciata nell’ormai lontano 2001 (fonte StatCounter).

Fonte: Wikipedia File Explorer

Pubblicato il 15 mag 2026

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Cristiano Ghidotti
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15 mag 2026
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