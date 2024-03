Windows 11 24H2: l'addio a WordPad è ufficiale

Microsoft ha reso nota già lo scorso anno l’intenzione di voler eliminare WordPad dall’elenco dei software preinstallati su Windows 11. Ora sappiamo con quale tempistica lo farà: l’addio avverrà entro fine anno, con l’arrivo della versione 24H2. Il sistema operativo perderà l’applicazione dopo ben 29 anni.

WordPad non farà più parte di Windows 11

È quanto si legge in un documento del supporto ufficiale, appena aggiornato. La software house scrive: WordPad sarà rimosso da tutte le edizioni di Windows a partire dalla versione 24H2 di Windows 11 e da Windows Server 2025 . Dall’autunno, dunque, la piattaforma sarà priva del programma dedicato alla scrittura e all’editing dei file di testo.

Già le build di anteprima rilasciate agli Insider non includono più l’applicazione. Come riportato dal sito Windows Latest, sono stati eliminati sia i riferimenti all’interno del menu Start sia i file wordpad.exe e wordpadFilter.dll. Risulta invece ancora disponibile su 23H2 e 22H2, il cui supporto sarà garantito rispettivamente fino a novembre 2025 e ottobre 2024.

Nel documento si legge che WordPad non è più aggiornato e verrà rimosso da una futura release di Windows, consigliamo Microsoft Word per i documenti come .doc e .rtf oppure Notepad (Blocco note) per i .txt . Se per quest’ultimo, il Blocco note, di recente sono state introdotte molte nuove funzionalità, Word non è gratuito se non nella sua incarnazione Web che comunque richiede l’autenticazione tramite account e non può essere eseguita in locale.

Come continuare a utilizzare WordPad

Chi vuol continuare a utilizzarlo anche dopo questo termine può ricorrere a un workaround piuttosto semplice: non deve far altro che copiare e salvare i due file appena citati (wordpad.exe e wordpadFilter.dll) che si trovano all’interno della cartella C:\Program Files\Windows NT\Accessories, come mostrato dallo screenshot qui sotto.

La prima versione di WordPad è stata distribuita nell’ormai lontano 1995, come parte di Windows 95. È stata introdotta con l’obiettivo di rimpiazzare Microsoft Write, un altro programma per la scrittura in circolazione fin dal 1985.