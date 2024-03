Windows 11: Blocco note con correzione delle bozze

Blocco note, ovvero l’editor di testo predefinito di Windows 11, ma anche del precedente Windows 10 (e di tutte le altre versioni di Windows), sta per essere aggiornato con l’implementazione di nuove e interessanti funzionalità, che rendono questo strumento una soluzione sempre più utile per redigere non solo note e appunti vari, ma anche testi veri e proprio.

Windows 11: Blocco note con funzioni di correzione ortografica

Stando infatti a quanto individuato nelle score ore dall’utente @PhantomO fEarth su X, il colosso di Redmond sta lavorando per implementare le funzioni per la correzione delle bozze in Blocco note.

You will be able to choose which file types spell check/autocorrect works in: pic.twitter.com/aMj0rlFccr — PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) March 20, 2024

Gli utenti saranno infatti ben presto in grado di attivare il controllo ortografico in modo che l’applicazione possa evidenziare parole errate e offrire suggerimenti.

Inoltre, Notepad sarà in grado di correggere automaticamente gli errori di battitura quando il correttore ortografico è attivo.

Microsoft consentirà altresì di configurare l’elenco delle eccezioni e di specificare quali tipi di file il correttore ortografico incorporato dovrebbe ignorare. L’elenco precostruito include formati come txt, md, srt, ass (no joke), lrc e lic. Attualmente, non vi sono informazioni in merito alla possibilità di aggiungere altri formati.

Da tenere presente che le funzioni per correggere le bozze in Blocco note appena scoperte non sono ancora disponibili per i test pubblici, per cui per poterne fruire sarà necessario attendere che Microsoft inizi a implementare l’aggiornamento per gli utenti Windows Insiders.

Nei mesi addietro, però, sono state lanciate ulteriori nuove funzioni altrettanto comode e interessanti per gli utenti, come il conteggio dei caratteri e le schede.