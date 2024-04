Microsoft OneNote approda su Apple Vision Pro

Microsoft OneNote adesso si può usare anche su Apple Vision Pro. Nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha lanciato una versione della sua celebre app progettata specificamente per visionOS, la quale include molte delle funzionalità disponibili nella variante per iPad.

Microsoft OneNote: disponibile per Apple Vision Pro

L’app può essere adoperata per scrivere promemoria e note digitali e sono disponibili opzioni per sincronizzare i contenuti su OneDrive per l’accesso su più piattaforme. C’è pure il supporto per tag come “Importante” e “Da fare” ed è possibile proteggere le note con password.

Microsoft OneNote su Vision Pro funziona con account personali e di lavoro non gestiti da un’organizzazione. Si può usare a mani libere o con una tastiera e un mouse collegati. È disponibile sin da ora per il download gratuito dall’App Store per visionOS.

Per il futuro, poi, il colosso di Redmond ha in programma di aggiungere nuove funzioni, quali il supporto per Copilot, l’autenticazione a due fattori mediante l’utilizzo di Microsoft Authenticator e l’inserimento di immagini scattandole al momento tramite la fotocamera o andandole a prelevare dall’app Foto.

Da notare che Microsoft ha annunciato per la prima volta l’intenzione di rilasciare app di Office per Apple Vision Pro, come Word, Excel e PowerPoint, insieme a Microsoft Teams, a giugno dello scorso anno, quando Apple presentò ufficialmente il suo visore al mondo. Quando poi il dispositivo è stato messo in vendita a febbraio scorso, al prezzo base di 3.499 dollari, è stato lanciato con il supporto per le app di Office in questione.