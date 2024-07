Migliori Centralini in Cloud e VoIP del 2024 (Guida alla Scelta)

Giuseppe Vanni Pubblicato il 16 lug 2024

Il centralino in cloud con tecnologia VoIP è l’opzione più avanzata e funzionale per la comunicazione aziendale (sia interna che esterna). Unendo le funzionalità VoIP con un centralino virtuale è possibile gestire canali telefonici illimitati, con telefonate contemporanee senza limiti e un numero virtualmente infinito di numeri interni, fornendo anche tutto il necessario per espandere il proprio business.

In questa guida spiegheremo cosa è un centralino in cloud, come funziona e quali sono i suoi vantaggi rispetto a uno tradizionale. Vedremo anche il significato di VoIP e un confronto tra i migliori centralini in cloud sulla base di funzionalità, assistenza e rapporto qualità-prezzo.

Cos’è un centralino in cloud

Un centralino in cloud è un sistema di gestione delle comunicazioni telefoniche all’interno di un’azienda che sfrutta la connessione Internet per effettuare o ricevere chiamate, senza usare le vecchie linee analogiche (che in certi casi si rivelano obsolete). Alla base c’è la tecnologia VoIP, acronimo di Voice over Internet Protocol, che converte la voce di una chiamata in un segnale digitale e lo invia attraverso la rete.

Infatti la differenza tra telefono VoIP e uno tradizionale è il tipo di rete utilizzata, nel primo caso è Internet, nel secondo la rete telefonica commutata pubblica. Questo delinea ulteriori differenze tra cui costi (generalmente più bassi con VoIP), qualità del suono e funzioni aggiuntive come videochiamate attivabili con la connessione Internet.

I centralini in cloud con Voice over Internet Protocol possono essere di due tipi:

PBX : un centralino fisico, installato all’interno dell’azienda e in grado di gestire tutte le chiamate in entrata e in uscita tramite un hardware dedicato. Questo hardware necessita di manutenzione e non può essere sostituito velocemente in caso di problemi.

: un centralino fisico, installato all’interno dell’azienda e in grado di gestire tutte le chiamate in entrata e in uscita tramite un hardware dedicato. Questo hardware necessita di manutenzione e non può essere sostituito velocemente in caso di problemi. Virtual PBX: un centralino VoIP virtuale, una versione evoluta del vecchio telefonico. In questo caso non è presente nessun centralino fisico all’interno dell’azienda, ma tutte le funzioni sono fornite da un server cloud, senza necessità di acquistare hardware o di sostituirlo.

La presenza di un server remoto per la gestione delle chiamate VoIP comporta un notevole risparmio economico per l’azienda, oltre a vantaggi incredibili in termini di scalabilità (come si vedrà più avanti nel paragrafo dedicato).

Migliori Centralini in Cloud del 2024

Abbiamo confrontato e riunito tutti i provider più consigliati al momento, alla ricerca del miglior centralino in cloud da utilizzare in ambito aziendale .

1. Sonicloud

Sonicloud 4.8 🌍 Sede: Italia 📲 Trasferimento chiamate: ✔️ 📞 Smistamento automatico delle chiamate: ✔️ 📨 Chat e Messaggistica: ✔️ ☎️ Telefoni Voip inclusi: ✔️ 💻 Integrazioni: Microsoft 365, Suite Google, Zendesk, Salesforce, Zoho 🛜 Connessione Internet inclusa: ✔️, fino a 10 Gbps 🆘 Servizio Clienti: telefono, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 PROVALO SUBITO

Sonicloud è il centralino in cloud di Sonicatel, completo sotto ogni punto di vista in quanto propone nella sua offerta connessione Internet fino a 10 Gbps (10.000 Mbps), linee e traffico telefonico incluso, sistema chat, videoconferenze e gestione mobility e numerosi servizi secondari per la sicurezza della connessione e dei servizi integrati.

Dal punto di vista VoIP sono presenti le seguenti funzioni: chiamate audio e video, messaggistica istantanea, presenza e geolocalizzazione, videoconferenza, console operatore, integrazione con lo smartphone e telefoni IP integrabili dall’azienda.

Il centralino virtuale può essere integrato con Microsoft 365 e Microsoft Teams, con le app di Google (Gmail, Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar e Google Documenti) e con servizi di gestione avanzati come ZenDesk, Salesforce, Zoho e molti altri.

Come per molte aziende del settore dei centralini telefonici in cloud i prezzi sono personalizzati sulla base delle funzioni richieste e il numero di utenze da attivare. L’assistenza è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e risponde direttamente dall’Italia.

Pro Sede in Italia

Servizi integrabili (Google e Microsoft)

Videoconferenze e messaggistica istantanea

Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Connessione Internet inclusa Contro Nessun prezzo visibile, è necessario fare un preventivo

2. 3CX

3CX 4.7 🌍 Sede: Stati Uniti 📲 Trasferimento chiamate: ✔️ 📞 Smistamento automatico delle chiamate: ✔️ 📨 Chat e Messaggistica: ✔️ ☎️ Telefoni Voip inclusi: ✔️ 💻 Integrazioni: Microsoft 365, Suite Google, call center 🛜 Connessione Internet inclusa: ❌ 🆘 Servizio Clienti: telefono, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 PROVALO SUBITO

3CX è una soluzione all-in-one per installare un centralino in cloud e comunicare con i clienti tramite voce, video e chat.

Tra le funzioni principali menzioniamo il sistema avanzato di gestione delle code di chiamata (impostata su singoli o gruppi), funzioni call center, e la possibilità di integrazione con qualsiasi CRM o con le soluzioni fornite da Microsoft 365.

Con questo centralino virtuale è possibile gestire in chat live i messaggi dei clienti, i messaggi Facebook e gli SMS, ottenere videoconferenze senza app, il tutto con app mobili gratuite per iOS e Android.

3CX può essere provato gratuitamente fino a 10 utenti, poi il costo è pari a 195€ per 20 utenti, 595€ per 50 utenti, tutti per sistema e per anno. Anche in questo caso è possibile ottenere dei preventivi personalizzati per le aziende più grandi.

Pro Prova gratuita fino a 10 utenti

Prezzi concorrenziali

Videoconferenze e messaggistica istantanea Contro Nessuna connessione Internet inclusa

3. KalliopePBX

KalliopePBX 4.6 🌍 Sede: Italia 📲 Trasferimento chiamate: ✔️ 📞 Smistamento automatico delle chiamate: ✔️ 📨 Chat e Messaggistica: ✔️ ☎️ Telefoni Voip inclusi: ❌ 💻 Integrazioni: call center, Multitenant, KalliopeHotel 🛜 Connessione Internet inclusa: ❌ 🆘 Servizio Clienti: telefono e pagina web dedicata PROVALO SUBITO

Altro servizio da valutare per integrare la tecnologia VoIP in azienda è KalliopePBX. Sono disponibili sia una soluzione PBX che una con centralino virtuale in cloud, adattandosi così alle esigenze delle piccole e medie imprese e della Pubblica Amministrazione.

Con il centralino fisico è possibile scegliere rack pronti all’uso con processore Quad-Core da 1,6 GHz, 4 o 8 GB di memoria RAM e SSD da 60 o da 128 GB. Se invece si sceglie il centralino in cloud è possibile scegliere la modalità Virtual Machine (VMWare e Xen, Proxmox, KVM), così da poter configurare il server remoto con tutti i servizi necessari per la gestione della telefonia aziendale e per integrare i servizi richiesti per la produttività (cloud e moduli add-on).

Anche in questo caso va richiesto un preventivo contattando il servizio di vendita selezionando personalmente il tipo di centralino, i servizi da attivare e i telefoni da integrare.

Pro Scelta tra centralino fisico e virtuale

Sede in Italia

Abbinabile a cloud e moduli add-on Contro Per valutare i costi bisogna richiedere un preventivo

4. Bitrix24

Bitrix24 4.5 🌍 Sede: Cipro 📲 Trasferimento chiamate: ✔️ 📞 Smistamento automatico delle chiamate: ✔️ 📨 Chat e Messaggistica: ✔️ ☎️ Telefoni Voip inclusi: ❌ 💻 Integrazioni: CRM, Microsoft 365, call center, WhatsApp 🛜 Connessione Internet inclusa: ❌ 🆘 Servizio Clienti: telefono, chat PROVALO SUBITO

Tra i centralini VoIP in cloud più completi c’è Bitrix24 con cui è possibile configurare servizi di collaborazione, integrazioni CRM, gestione incarichi e progetti, creazione siti web, automazione e gestionale per Risorse Umane.

Il centralino telefonico VoIP di Bitrix24, a differenza di altri software, funziona sia come sistema PBX interno che come contact center per la completa gestione delle chiamate in entrata e in uscita.

Bitrix24 è un software centralino telefonico gestibile tramite CRM completo ed efficiente. I clienti verranno contattati da un numero di telefono registrato nel CRM e verranno identificati, collegati al manager assegnato e la loro telefonata, se necessario, verrà registrata e memorizzata come da obblighi di legge.

Il CRM di Bitrix24 permette di inviare SMS, utilizzare WhatsApp, inviare e-mail allo stesso cliente che non ha ricevuto la chiamata, in altre parole propone funzioni avanzate di marketing. Per questa azienda sono disponibili vari piani aziendali con prezzo e un numero d’utenti fisso, adattabili a qualsiasi esigenza.

Pro Prezzo fisso sui vari piani

Perfetto per i call center

Videoconferenze e messaggistica istantanea Contro Nessuna connessione Internet inclusa

5. Voip.ms

Voip.ms 4.5 🌍 Sede: Canada 📲 Trasferimento chiamate: ✔️ 📞 Smistamento automatico delle chiamate: ✔️ 📨 Chat e Messaggistica: ✔️ ☎️ Telefoni Voip inclusi: ❌ 💻 Integrazioni: Microsoft 365, Suite Google, call center 🛜 Connessione Internet inclusa: ❌ 🆘 Servizio Clienti: telefono, chat, pagina dedicata PROVALO SUBITO

Voip.ms è un centralino in cloud altamente configurabile, adatto sia per le piccole medie imprese sia per le attività di call center.

Con questo servizio è possibile infatti gestire in tempo reale la rotazione dei numeri di telefono per le chiamate in ingresso, calcolare il tempo di durata delle chiamate, gestire le chiamate in ingresso con un risponditore automatico, scegliere la grandezza della coda delle chiamate in base al numero di operatori disponibili e gestire un determinato numero di chiamate per un gruppo di persone specifiche.

Il prezzo del servizio è variabile in base alla nazione di riferimento scelta: per l’Italia il prezzo parte da 5 dollari al mese per numero di telefono a cui si aggiunge una tariffa per effettuare chiamate. Le chiamate in ingresso sono gratuite fino a 2 numeri, poi è necessario aggiungere nuovi numeri al piano previsto dall’azienda.

Pro Ha tutte le funzioni che servono a un call center

Risponditore automatico e gestione coda

Preventivi personalizzabili in base alle esigenze

Prezzi di base concorrenziali Contro Nessuna connessione Internet inclusa

Tutti i costi dei centralini VoIP

Quando si sceglie un nuovo centralino VoIP in cloud è necessario controllare attentamente i costi previsti dal piano scelto. Nello specifico le spese che generalmente si devono affrontare sono:

Tariffa per chiamate in entrata e in uscita : alcuni operatori fanno pagare tutto il traffico generato, altri invece fanno pagare solo il traffico in uscita.

: alcuni operatori fanno pagare tutto il traffico generato, altri invece fanno pagare solo il traffico in uscita. Hosting server : se si affitta un server per la gestione del centralino virtuale è previsto un costo per la gestione e la manutenzione, oltre alla possibilità di poter scalare le risorse in tempo reale.

: se si affitta un server per la gestione del centralino virtuale è previsto un costo per la gestione e la manutenzione, oltre alla possibilità di poter scalare le risorse in tempo reale. Telefoni VoIP : il prezzo dei telefoni già configurati può aumentare la spesa finale; meglio valutare se usare direttamente i PC o i telefoni già in uso in azienda.

: il prezzo dei telefoni già configurati può aumentare la spesa finale; meglio valutare se usare direttamente i PC o i telefoni già in uso in azienda. CRM e servizi integrati: la configurazione del servizio può portare a spese più elevate quando si integrano nuovi servizi o servizi esterni al provider scelto, come per esempio Microsoft 365 e Google Workspace.

Come funziona il centralino virtuale

In questo paragrafo spieghiamo come funziona un telefono VoIP collegato a un centralino in cloud con uno schema riassuntivo:

Le telefonate vengono gestite da un terminale del tutto simile ai telefoni aziendali, connessi tramite cavo Ethernet al centralino o al gateway di rete (in base al tipo di centralino e al tipo di connessione Internet attiva in azienda).

al centralino o al gateway di rete (in base al tipo di centralino e al tipo di connessione Internet attiva in azienda). Tutte le chiamate vengono gestite dal centralino VoIP , che si occupa di gestire le telefonate interne e le telefonate da o verso l’esterno.

, che si occupa di gestire le telefonate interne e le telefonate da o verso l’esterno. Nel caso di un centralino virtuale tutti i terminali sono connessi al server remoto del provider. Viene utilizzata una semplice connessione Internet per la connessione ed è possibile gestire tutto da remoto, aggiungendo i nuovi numeri e/o i nuovi terminali, controllando il registro delle chiamate e sfruttando altre funzioni utili.

La scelta del centralino in cloud porta enormi vantaggi all’azienda: si risparmia nella gestione dell’hardware (essendo tutto posizionato in un server remoto) ed è possibile scalare le risorse in tempo reale, aumentando il numero di terminali attivi o aggiungere nuovi numeri di telefono al server remoto, già ottimizzato per poter adattarsi alle esigenze di qualsiasi impresa in forte espansione.

Quali sono i requisiti per utilizzare il VoIP

Per poter utilizzare il VoIP è sufficiente scegliere un operatore di telefonia o fornitore Internet che fornisca una linea stabile e abbastanza veloce, anche in base al numero di utenti che dovranno connettersi al centralino (sia esso virtuale o fisico).

Per un utilizzo costante e sicuro è raccomandabile affidarsi direttamente a connessioni in fibra ottica (FTTH) in grado di raggiungere velocità pari o superiori a 1 Gbps (1000 Mega al secondo). Come alternativa è possibile affidarsi anche a linee meno veloci (FTTC), in grado di raggiungere velocità massime fino a 300 Mbps.

Se si vuole usare un centralino VoIP è consigliabile evitare le linee ADSL o ancora più lente: anche se le chiamate VoIP non occupano molta banda l’accesso simultaneo di più terminale e di un numero elevato di chiamate può saturare la linea Internet, specie se fornisce velocità inferiori ai 50 Mbps.

Cosa è possibile fare con un centralino in cloud

Un centralino in cloud si adatta rapidamente alle dimensioni dell’azienda e al numero di terminali da connettere. I principali scenari d’uso sono:

Rispondere e inoltrare messaggi da remoto : il sistema di gestione del centralino in cloud permette di rispondere anche quando si è fuori dall’azienda, configurando un terminale su un notebook o su un PC esterno.

: il sistema di gestione del centralino in cloud permette di rispondere anche quando si è fuori dall’azienda, configurando un terminale su un notebook o su un PC esterno. Gestione intelligente chiamate interne ed esterne : può gestire sia le chiamate interne sia le chiamate esterne, come se fosse installato realmente all’interno della sede aziendale.

: può gestire sia le chiamate interne sia le chiamate esterne, come se fosse installato realmente all’interno della sede aziendale. Impostazione delle code di attesa : permette di gestire tempistiche, orari, attivazioni o disattivazioni e gestire le priorità delle code di attesa dei clienti, fondamentale per le imprese che forniscono assistenza remota o gestiscono un elevato numero di chiamate in entrata o in uscita.

: permette di gestire tempistiche, orari, attivazioni o disattivazioni e gestire le priorità delle code di attesa dei clienti, fondamentale per le imprese che forniscono assistenza remota o gestiscono un elevato numero di chiamate in entrata o in uscita. Gestione delle fasce orarie di apertura : l’automazione dell’orario di apertura e chiusura consente una gestione più semplice e la piena efficienza di erogazione del servizio.

: l’automazione dell’orario di apertura e chiusura consente una gestione più semplice e la piena efficienza di erogazione del servizio. Segreteria telefonica e invio di messaggi mail : il centralino in cloud si prende carico anche della segreteria telefonica dell’azienda e inoltrare i messaggi di posta elettronica tra gli impiegati dell’azienda.

: il centralino in cloud si prende carico anche della segreteria telefonica dell’azienda e inoltrare i messaggi di posta elettronica tra gli impiegati dell’azienda. Chat utenti centralino : una comoda chat tra gli operatori e tra gli impiegati, così da poter sincronizzare il lavoro in maniera efficiente.

: una comoda chat tra gli operatori e tra gli impiegati, così da poter sincronizzare il lavoro in maniera efficiente. Multi sede per diversi uffici : se l’azienda ha più sedi con diversi uffici è possibile gestire efficacemente tutte le chiamate, usando un solo server remoto accessibile da qualsiasi parte del globo (la scelta ideale per chi ha grandi aziende e ha sedi anche all’estero).

: se l’azienda ha più sedi con diversi uffici è possibile gestire efficacemente tutte le chiamate, usando un solo server remoto accessibile da qualsiasi parte del globo (la scelta ideale per chi ha grandi aziende e ha sedi anche all’estero). Integrazione software: un centralino in cloud può integrare anche funzioni aggiuntive come Microsoft 365, Google Workspace e Zoom, facilitando così il lavoro di gruppo o il lavoro da remoto.

Perché passare al VoIP

I motivi principali per passare al VoIP per la gestione delle chiamate in azienda sono diversi, li abbiamo riassunti in questo elenco puntato:

Nessun costo aggiuntivo per l’infrastruttura : non è prevista nessuna spesa per l’implementazione di nuovi dispositivi o cavi all’interno dell’azienda, visto che si può sfruttare la rete Ethernet già attiva o configurare l’accesso ad Internet tramite modem o router dedicato, senza dover gestire un centralino fisico.

: non è prevista nessuna spesa per l’implementazione di nuovi dispositivi o cavi all’interno dell’azienda, visto che si può sfruttare la rete Ethernet già attiva o configurare l’accesso ad Internet tramite modem o router dedicato, senza dover gestire un centralino fisico. Maggiore competitività sul mercato : l’attivazione e la configurazione di un centralino in cloud è decisamente più rapida rispetto a quello fisico, permettendo all’azienda di accedere subito ai servizi configurati presso il provider scelto. Questo si traduce in una maggiore competitività sul mercato.

: l’attivazione e la configurazione di un centralino in cloud è decisamente più rapida rispetto a quello fisico, permettendo all’azienda di accedere subito ai servizi configurati presso il provider scelto. Questo si traduce in una maggiore competitività sul mercato. Manutenzione semplice : la manutenzione del server è decisamente più comoda, visto che il provider può intervenire in tempo reale risolvendo eventuali problemi con l’accesso al server o con il servizio VoIP integrato.

: la manutenzione del server è decisamente più comoda, visto che il provider può intervenire in tempo reale risolvendo eventuali problemi con l’accesso al server o con il servizio VoIP integrato. Scalabilità garantita: scegliendo un centralino in cloud è possibile aumentare le risorse assegnate in tempo reale, passando ad un server più potente o attivando nuovi numeri in pochi secondi.

Svantaggi centralino VoIP

Questi vantaggi rendono il centralino VoIP un’ottima scelta per le aziende moderne che intendono gestire un elevato numero di chiamate o di operatori in linea. Per completezza è necessario analizzare anche i difetti del centralino in cloud:

Dipendenza da Internet : se la linea salta, non è possibile usare il servizio VoIP. Con un centralino fisico è possibile configurare una linea analogica di backup per poter continuare a telefonare sui numeri d’emergenza o sulle linee principali. Questo disagio può essere aggirato con funzioni “fault tollerance” come quella di Sonicloud , per mantenere l’azienda sempre connessa a internet.

: se la linea salta, non è possibile usare il servizio VoIP. Con un centralino fisico è possibile configurare una linea analogica di backup per poter continuare a telefonare sui numeri d’emergenza o sulle linee principali. Questo disagio può essere aggirato con funzioni “fault tollerance” come quella di , per mantenere l’azienda sempre connessa a internet. Gestione dati aziendali: un server in remoto raccoglie una grande quantità di dati sull’azienda. Anche se i server cloud sono molto sicuri è possibile subire un attacco hacker e di conseguenza una violazione dei dati personali.

Come visto i difetti sono legati alla natura stessa del centralino in cloud e sono condivisi con qualsiasi tipo di servizio basato sul cloud.

Come scegliere il migliore centralino in cloud

Per scegliere il miglior centralino in cloud vanno passati in esame diversi criteri, abbiamo elencato quelli usati per comporre questa classifica che suggeriamo di applicare anche alle proprie considerazioni personali. Se un centralino virtuale li soddisfa tutti, allora è un buon prodotto da testare.

Funzioni essenziali : per un buon centralino in cloud è necessario sapere come vengono gestite le chiamate (instradamento, code d’attesa, registrazioni) e come vengono gestiti i servizi aggiunti come videoconferenze, chat e messaggistica.

: per un buon centralino in cloud è necessario sapere come vengono gestite le chiamate (instradamento, code d’attesa, registrazioni) e come vengono gestiti i servizi aggiunti come videoconferenze, chat e messaggistica. Scalabilità e flessibilità : bisogna valutare come il provider fornisce accesso alle risorse di livello superiore, permettendo così di gestire in maniera flessibile il numero di utenze attive e il numero di funzioni presenti sul centralino VoIP.

: bisogna valutare come il provider fornisce accesso alle risorse di livello superiore, permettendo così di gestire in maniera flessibile il numero di utenze attive e il numero di funzioni presenti sul centralino VoIP. Costi : i costi sono un parametro molto importante da prendere in considerazione, visto che da questo dipende la competitività dell’azienda, analizzando anche il rapporto qualità/prezzo.

: i costi sono un parametro molto importante da prendere in considerazione, visto che da questo dipende la competitività dell’azienda, analizzando anche il rapporto qualità/prezzo. Servizio clienti : l’accesso ad un buon servizio clienti può fare la differenza tra un provider conveniente ma poco attento e uno di alta qualità, in grado di fornire un’assistenza H24 tutti i giorni dell’anno.

: l’accesso ad un buon servizio clienti può fare la differenza tra un provider conveniente ma poco attento e uno di alta qualità, in grado di fornire un’assistenza H24 tutti i giorni dell’anno. Integrazioni: non vanno sottovalutate le integrazioni con CRM ed altri strumenti aziendali, così da poter espandere le funzioni del centralino in cloud e ottenere così vantaggi competitivi rispetto alle aziende che scelgono ancora centralini fisici.

Conclusione

Molte aziende possono aumentare la competitività sul mercato semplicemente abbandonando il vecchio centralino fisico in sede e scegliendo un buon centralino in cloud, abbinando così i vantaggi della tecnologia VoIP alle capacità di un ottimo server gestibile da remoto.

I prezzi tra le varie aziende sono altamente concorrenziali e i piani aziendali sono adattabili al numero di utenze, al numero di terminali da attivare e alle funzioni secondarie da abbinare al singolo abbonamento. La flessibilità e la scalabilità fornita da un centralino in cloud rendono decisamente più conveniente la creazione dell’infrastruttura, andando ad annullare totalmente i (pochi) difetti che potrebbe mostrare.

Domande Frequenti sui Migliori Centralini in Cloud e Voip Cosa vuol dire PBX? PBX è l’acronimo di Private Branch Exchange ed indentifica la rete telefonica privata presente all’interno di un’azienda o organizzazione. Essa gestisce sia le chiamate interne che le chiamate esterne e può essere fornita sia da un centralino fisico sia da un centralino in cloud. Qual è la differenza tra un telefono VoIP e uno tradizionale? Un telefono VoIP utilizza la connessione Internet per le chiamate in uscita e in entrata, trasformando i segnale telefonico in un segnale digitale che utilizza il protocollo TCP/IP come qualsiasi connessione gestita tramite PC. Il telefono tradizionale si connette ad una rete telefonica analogica per la gestione del segnale, presentando quindi tutti gli svantaggi di questa vecchia tecnologia (interferenze, limitato numero di utenze attive e scarsa qualità delle chiamate). Come attivare il VoIP? Il VoIP è attivabile direttamente dal provider che fornisce il servizio di telefonia o dal provider Internet (che può chiedere di collegare il telefono direttamente al modem e non alla presa telefonica). In ambito aziendale è il servizio PBX scelto per l’azienda a fornire accesso alla fonia VoIP tramite centralino fisico o centralino in cloud.