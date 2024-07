Zed Editor: il compilatore è ora disponibile anche per Linux

I compilatori per l’editing del codice sono sicuramente tanti. Naturalmente, ogni programmatore sceglie quello più adatto secondo le esigenze personali, così come per il sistema operativo, dato che oltre Windows, diversi sviluppatori preferiscono programmare su Linux, anche per ovvie ragioni. Motivo per cui Zed Editor, uno dei tanti compilatori disponibili, è ora disponibile anche per le distribuzioni del pinguino.

Zed Editor rilasciato anche per Linux

Zed Editor è realizzato da GitHub, che ha lanciato anche Atom, un compilatore abbastanza conosciuto nel settore di cui però lo sviluppo è stato interrotto 2 anni fa. Le particolarità del nuovo compilatore sono la latenza minima, le elevate prestazioni e le funzionalità, oltre ad essere completamente gratis. Sostituisce a tutti gli effetti il precedente Atom.

Inizialmente, tuttavia, il compilatore era solamente disponibile per macOS, mentre da poco, come accennato prima, si può anche utilizzare su Linux. Windows non è al momento supportato, anche se probabilmente una versione del compilatore verrà rilasciata successivamente anche per il sistema operativo di Redmond.

Come Atom, Zed Editor offre un’interfaccia abbastanza razionale, con possibilità di personalizzare il tema, scegliendo tra chiaro e scuro, oltre che poter scegliere tra numerosi linguaggi di programmazione. Supporta anche dei plug-in cui è possibile aggiungere il supporto a ulteriori lingue o altre funzionalità di compilazione. Essendo un compilatore con un’interfaccia molto semplice e minimale, l’utilizzo delle risorse è ridotto all’osso, di conseguenza offre latenza bassissima e velocità di risposta davvero elevata, facendo uso soltanto di 250MB di RAM.

Include inoltre un terminale integrato, oltre a comode funzionalità per il completamento del codice, dove tramite dei suggerimenti rapidi è possibile velocizzare la scrittura. Poiché è sviluppato da GitHub, non manca un’integrazione totale con la piattaforma: è possibile fare direttamente l’accesso dal compilatore per usufruire di funzionalità come Copilot, oppure per collaborare con altri sviluppatori.

Per installare Zed Editor basta scaricare l’eseguibile in formato tar.gz da GitHub, oppure ottenerlo direttamente dal terminale Linux con il comando “curl https://zed.dev/install.sh | sh“.