Google ha eliminato Keep per Apple Watch

A distanza di qualche ore dal rilascio di Calendar su watchOS, Google ha provveduto a rimuovere l’app Keep per Apple Watch, in concomitanza del più recente aggiornamento dell’app per iOS, la versione 2.2025.26200.

Keep dice addio a Apple Watch

L’app di Keep per Apple Watch era stata rilasciata originariamente nel 2019 e non riceveva aggiornamenti significativi ormai da anni, tant’è vero che era ancora in uso la vecchia icona. Nonostante ciò, però, continuava a funzionare regolarmente, permettendo agli utenti di accedere in maniera rapida e assai comoda, direttamente ad polso, a note e liste varie.

È interessante notare che la rimozione di Keep da Apple Watch giunge praticamente in concomitanza dell’avvento di watchOS 26, che è previsto per questo autunno e che porterà in dote l’app Note nativa.

Da tenere presente che anche altre importanti app di Google per Apple Watch si trovano attualmente in abbandono. Ad esempio, l’app di YouTube Music non riceve aggiornamenti di rilievo da tempo e funge esclusivamente da telecomando per l’app su iPhone, senza consentire il download di brani per l’ascolto offline. Google Maps per watchOS, invece, si limita a mostrare indicazioni sul tragitto in corso, a differenza della controparte per Wear OS che propone ricerca e navigazione complete.

Da tenere presente che da parte di Google non sono state fornite informazioni esatte riguardo il motivo della rimozione di Keep per watchOS, ma è evidente che “big G” non nutre particolare interesse nello sviluppo di una risorsa del genere, preferendo piuttosto concentrarsi sulle piattaforme concorrenti per quel che concerne le app che non vengono considerate fondamentali.