Proton Workspace: alternativa a Microsoft e Google

L’azienda svizzera ha deciso di fare concorrenza alle Big Tech statunitensi con Proton Workspace, una suite di produttività business che include quasi tutti i prodotti disponibili singolarmente, incluso il nuovo Proton Meet. Nel comunicato stampa sono elencati i vantaggi rispetto alle analoghe offerte di Microsoft e Google.

Proton Workspace: sicurezza e privacy per le aziende

Le suite di produttività cloud, come Microsoft 365 o Google Workspace, permettono di accedere a numerose app e servizi con un singolo abbonamento. Anche la software house svizzera ha deciso di offrire una simile soluzione, evidenziando però un’importante differenza rispetto ai concorrenti: gli utenti mantengono il completo controllo dei loro dati. In pratica viene garantita la massima privacy.

Proton Workspace Standard include Mail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, VPN, Pass e Meet. Il costo è 12,99 euro/mese per utente (fatturazione annuale) o 14,99 euro/mese per utente (fatturazione mensile). Proton Workspace Premium incrementa lo spazio di storage e il numero di partecipanti ai meeting, aggiungendo anche il chatbot Lumo e l’assistente alla scrittura Scribe. Il costo è 19,99 euro/mese per utente (fatturazione annuale) o 24,99 euro/mese per utente (fatturazione mensile).

Proton scrive che non può accedere ai dati degli utenti (ad differenza di Microsoft e Google) perché utilizza la crittografia end-to-end. Sono disponibili anche tool specifici, come Proton Sentinel, che rileva eventuali attacchi informatici. Il codice è open source, quindi chiunque può verificare il funzionamento delle protezioni e l’assenza di backdoor.

Proton è un’azienda europea, per cui rispetta la legge europea sulla privacy. A differenza delle Big Tech non fornisce i dati alle forze dell’ordine. La crittografia end-to-end impedisce inoltre l’uso dei dati per l’addestramento dei modelli di Lumo.

Come detto, la suite di produttività include anche il nuovo arrivato Proton Meet, un servizio per le videochiamate protette dalla crittografia end-to-end. Viene in particolare utilizzato il protocollo Messaging Layer Security (MLS). Sono disponibili anche un abbonamento separato (Proton Meet Professional) e una versione gratuita (fino a 50 partecipanti per un massimo di 60 minuti).