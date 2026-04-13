 Claude disponibile anche in Word, dopo Excel e PowerPoint
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Claude disponibile anche in Word, dopo Excel e PowerPoint

Claude per Word (beta) è l'add-in che permette di utilizzare il chatbot all'interno dei documenti DOCX (solo per gli abbonati Enterprise e Team).
Claude disponibile anche in Word, dopo Excel e PowerPoint
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Claude per Word (beta) è l'add-in che permette di utilizzare il chatbot all'interno dei documenti DOCX (solo per gli abbonati Enterprise e Team).
Anthropic (YouTube)

Anthropic ha annunciato la versione beta di Claude per Word. È un add-in che permette di sfruttare i modelli AI dell’azienda californiana dall’interno del popolare software di Microsoft. Può essere utilizzato solo dagli abbonati ai piani Enterprise e Team. Da fine febbraio sono disponibili anche i relativi add-in per Excel e PowerPoint (un mese sono stati aggiornati per condividere il contesto).

Claude in Word per aiutare l’utente

Come altri chatbot, Claude può analizzare il contenuto dei documenti Word caricati all’interno della finestra della conversazione. L’add-in offre l’alternativa opposta. Dopo aver scaricato il componente aggiuntivo dal Microsoft Marketplace, il chatbot sarà accessibile tramite una barra laterale alla destra del documento.

La versione beta di Claude per Word (Windows e macOS) supporta solo file DOCX e DOCM, quindi eventuali documenti in formato DOC, RTF o altri deve essere convertito. Nel box del prompt è presente il selettore del modello e l’opzione per usare i comandi vocali invece della scrittura manuale.

Claude per Word può scrivere una bozza, generare riassunti e modificare i documenti esistenti. Il chatbot risponde alle richieste indicando il punto esatto con link diretti (citazioni). Può anche cambiare lo stile, scoprire errori (ad esempio negli elenchi numerati) e tenere traccia dei cambiamenti (che possono essere accettati o rifiutati). Non altera la formattazione, a meno che non sia espressamente richiesto. Legge anche i commenti aggiunti dall’utente al documento per specificare le modifiche.

Anthropic sottolinea che l’add-in è stato principalmente sviluppato per “i professionisti che lavorano intensamente con i documenti, in particolare nella revisione legale e nella redazione di note finanziarie“. Claude per Word può condividere il contesto con Claude per Excel e Claude per PowerPoint, quindi la conversazione si estende anche a fogli di calcolo e presentazioni.

Tra Anthropic e Microsoft c’è un accordo commerciale che prevede la stretta integrazione di Claude con la suite di produttività cloud. All’inizio di marzo è stato annunciato Copilot Cowork, versione personalizzata di Claude Cowork.

Fonte: Anthropic

Pubblicato il 13 apr 2026

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