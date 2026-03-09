Copilot Cowork: Claude Cowork in Microsoft 365

L’azienda di Redmond ha annunciato la Wave 3 di Microsoft 365 Copilot, una serie di novità che sfruttano la capacità dei modelli AI per eseguire varie attività in ambito lavorativo. Una di esse è Copilot Cowork, versione personalizzata di Claude Cowork, l’agente AI di Anthropic.

Cosa può fare Copilot Cowork

Copilot viene oggi usato come assistente, ad esempio per scrivere la bozza di un’email. Copilot Cowork esegue numerosi compiti per conto dell’utente sfruttando Work IQ, la piattaforma che accede con sicurezza ai dati aziendali conservati in SharePoint, OneDrive e le app della suite di produttività cloud.

Quando l’utente assegna un’attività a Copilot Cowork, l’agente AI trasforma la richiesta in un piano che viene eseguito in background. Ci sono checkpoint chiari che consentono di confermare i progressi, apportare modifiche o sospendere l’esecuzione in qualsiasi momento. Cowork verifica se necessita di chiarimenti e l’utente può visualizzare le azioni consigliate e approvare le modifiche prima che vengano applicate.

Microsoft ha elencato alcuni esempi di utilizzo, tra cui analisi del calendario di Outlook con riprogrammazione dei meeting, preparazione dei meeting con l’uso di documenti e comparazione di dati per il lancio di un prodotto. Copilot Cowork vien attualmente testato da alcuni partner. Sarà disponibile entro fine marzo tramite il programma Frontier.

La Wave 3 di Microsoft 365 Copilot introduce inoltre nuove capacità agentiche in Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Word può ad esempio generare la bozza di un documento partendo da un semplice prompt. Gli utenti possono perfezionare il risultato chiedendo a Copilot di abbreviare il testo, ristrutturare sezioni o aggiungere nuovi contenuti. Queste funzionalità sono disponibili in Word su Windows, web e Mac per gli utenti di Microsoft 365 Copilot.

Excel può invece usare Copilot per eseguire analisi dei dati in più fasi, creare formule e generare grafici. Gli utenti possono visualizzare i passaggi di ragionamento di Copilot alla base dell’analisi. Queste funzionalità sono disponibili in Excel per Windows, web e Mac per gli utenti di Microsoft 365 Copilot.

Copilot in PowerPoint consente agli utenti di generare presentazioni complete direttamente da un prompt. L’assistente può anche modificare il tema utilizzando colori, layout, stili di oggetti e immagini approvati dall’azienda. Queste funzionalità è in fase di distribuzione su web per gli utenti di Microsoft 365 Copilot. Nei prossimi mesi arriverà anche su Windows e Mac.

Infine, Copilot in Outlook può analizzare le email e pianificare automaticamente le riunioni identificando fasce orarie adatte nei calendari dei partecipanti. Gli utenti possono chiedere di creare la riunione, redigere un ordine del giorno e inviare gli inviti, riassumere lunghe discussioni, creare bozze per le risposte e organizzare i messaggi. Queste funzionalità sono disponibili per gli utenti di Microsoft 365 Copilot e Outlook.