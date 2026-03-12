Claude lavora tra Excel e PowerPoint senza perdere il filo

Da oggi, Claude per Excel e Claude per PowerPoint condividono la memoria di quello che si sta facendo. Perciò si può aprire un foglio Excel con i dati finanziari di un’azienda e chiedere di estrarre i numeri, creare una tabella comparativa, poi passare a PowerPoint e dire di trasformare quei numeri in una slide per la presentazione al cliente. Claude lo fa, nella stessa sessione, senza dover ricopiare nulla, rispiegare il contesto o avviare la conversazione da zero.

Claude collega Excel e PowerPoint, la mossa di Anthropic per competere con Copilot

In pratica Claude mantiene una sessione continua tra Excel e PowerPoint. Istruzioni, dati, cronologia della conversazione, tutto viaggia tra le due applicazioni senza interruzioni. Non è più necessario copiare e incollare o riformulare le richieste ogni volta che si cambia applicazione.

Anthropic fa l’esempio di un analista finanziario che usa Claude per più attività di seguito: estrarre dati da un foglio di lavoro, creare una tabella in Excel, inserirla in una presentazione PowerPoint e preparare l’email per il direttore, tutto nella stessa sessione.

I nuovi add-in sono disponibili su Mac e Windows per gli utenti con piani Claude a pagamento. Le aziende possono accedervi anche tramite gateway LLM esistenti che instradano verso Claude su Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AI o Microsoft Foundry.

Skills, flussi di lavoro riutilizzabili con un clic

La seconda novità è Skills, la possibilità di creare e salvare flussi di lavoro ripetibili direttamente nella barra laterale di Excel e PowerPoint. Invece di riscrivere ogni volta le stesse istruzioni, i team possono salvare processi standardizzati come azioni con un solo clic disponibili per tutta l’azienda.

Anthropic fornisce un set di Skills precaricate per iniziare. Per Excel, gli audit dei modelli per errori nelle formule, compilazione di template DCF e LBO, pulizia di dati disordinati. Per PowerPoint, costruzione di slide di panoramica competitiva e revisione di materiali di investment banking per coerenza narrativa.

Le Skills si distinguono dalle Istruzioni, che impostano preferenze persistenti come il formato numerico in Excel o le regole di scrittura in PowerPoint.

Claude dentro Copilot, Claude contro Copilot… che ironia!

Qualche giorno fa, Microsoft ha lanciato Copilot Cowork, il suo sistema AI che completa compiti tra le applicazioni Office aziendali. Microsoft ha dichiarato apertamente che Copilot Cowork è stato sviluppato in collaborazione con Anthropic. E ora Anthropic lancia un aggiornamento che compete direttamente con quella stessa funzionalità… Claude alimenta parzialmente il prodotto del concorrente e al tempo stesso lo sfida con il proprio.

Anthropic sta costruendo, mattone dopo mattone, una presenza aziendale che va dal codice (Claude Code) ai file (Claude Cowork) alle applicazioni Office (gli add-in). Competere con chi controlla quelle applicazioni, Microsoft e Google, è forse la scommessa più ambiziosa dell’azienda dopo la causa contro il Pentagono.