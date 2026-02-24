Claude Cowork si collega a Google Workspace e WordPress

Anthropic ha annunciato un aggiornamento sostanzioso per Claude Cowork. La piattaforma permette di gestire file, automatizzare operazioni ripetitive e organizzare attività complessa senza toccare una riga di codice. Cowork si arricchisce ora di nuove funzionalità che lo rendono più potente e versatile nell’organizzazione del lavoro quotidiano, anche per chi non ha competenze tecniche.

Claude Cowork ora lavora con Google, Excel e PowerPoint insieme

La novità principale è l’integrazione con app come Google Workspace e WordPress. Claude adesso può infilarsi dentro questi strumenti e lavorarci direttamente. Sono arrivati anche nuovi plug-in preconfigurati per automatizzare compiti in ambiti specifici: risorse umane, design, ingegneria, finanza.

Secondo Anthropic, Claude è ora in grado di gestire attività multi-step tra Excel e PowerPoint, passando il contesto da un’app all’altra senza perdere il filo. Un piccolo sogno per chiunque abbia mai dovuto copiare una tabella da un foglio di calcolo a una presentazione alle undici di sera.

La strategia di Anthropic: dagli sviluppatori agli impiegati

L’aggiornamento segue il lancio iniziale di Claude Cowork il mese scorso e si inserisce in una strategia chiara: dopo aver conquistato gli sviluppatori con Claude Code, l’agente di coding da terminale che sta guadagnando utenti a ritmo sostenuto, persino dentro Microsoft, che di strumenti AI per l’ufficio ne ha di suoi, Anthropic punta adesso al mondo enterprise più ampio. Quello fatto di fogli di calcolo, firme digitali, post su WordPress e presentazioni da preparare per il lunedì mattina.

Il rilascio a inizio mese di Claude Opus 4.6 e Sonnet 4.6, entrambi ottimizzati per compiti complessi e multi-step, non è un caso, i modelli migliori servono a poco se non hanno un posto dove lavorare. Cowork è quel posto.

Chi può usarlo (per ora)

Le nuove funzionalità di Claude Cowork sono disponibili per tutti gli utenti della piattaforma, che resta in fase di anteprima di ricerca. Per accedervi serve un abbonamento a pagamento: Pro, Max, Team o Enterprise.