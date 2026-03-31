Ultima occasione per i saldi di Pasqua: oltre il 90% di sconto sulle licenze a vita di Office 2021 Pro e Windows 11 Pro

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Office 2021 Pro offre una suite completa di strumenti di produttività con una licenza a vita e, per un periodo limitato, è disponibile a soli 30,25 € (prezzo normale 239 €), risolvendo le inefficienze legate al software obsoleto (come Office 2016/2019, che non ricevono più assistenza). Un acquisto una tantum ti consente di accedere a tutte le app di Office essenziali di cui hai bisogno: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher e OneNote, senza preoccuparti di costi ricorrenti o futuri aumenti di prezzo. Ciò significa che puoi utilizzare questi strumenti a tempo indeterminato sul tuo PC Windows senza rinnovare la licenza ogni anno.

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 è un’azienda specializzata in licenze software garantite con consegna digitale e zero spese di spedizione. Oltre alla chiave di licenza del software, non dovrai pagare alcun costo aggiuntivo. Sono incluse consulenze gratuite con un team di assistenza clienti professionale, sia per domande prima dell’acquisto che per supporto post-vendta.

L’impegno di Godeal24 per la soddisfazione del cliente si riflette nelle migliaia di recensioni autentiche e nell’eccellente valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot. Se stai cercando un modo conveniente per attivare in modo perpetuo la tua licenza, non cercare oltre: Godeal24 è la soluzione giusta. Tutte le chiavi e i prodotti MS sono originali, quindi non aspettare: effettua il tuo ordine finché il codice sconto è ancora valido.

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