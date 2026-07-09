Netflix punta sui video brevi di Rolling Stone e altri media

Netflix è conosciuta soprattutto per i suoi film e le sue serie. Ma, poco a poco, il servizio SVOD sta diversificando il proprio catalogo per offrire agli abbonati un intrattenimento sempre più ampio. L’abbonamento Netflix, ad esempio, permette già di accedere a un catalogo di videogiochi senza costi aggiuntivi. L’applicazione propone anche podcast. E, per variare ulteriormente i contenuti, aggiungerà presto anche video di grandi brand editoriali.

Netflix cambia strategia: arrivano video di BuzzFeed, Vanity Fair e altri media

In un annuncio pubblicato questa settimana, Netflix comunica che metterà a disposizione video di BuzzFeed, Vanity Fair, Cosmopolitan, Rolling Stone, Variety e altri, direttamente nel catalogo. Dalla gastronomia ai viaggi, dalla moda all’intrattenimento, passando per design e benessere, questi contenuti proporranno diversi formati, dai brevi video di tre minuti agli episodi da venti minuti. Gli utenti potranno così scoprire nuove idee per le vacanze, ricette, tendenze, approfondimenti sulle celebrità e consigli per la casa e il giardinaggio. , spiega il servizio.

Disponibilità limitata

Il catalogo includerà video già pubblicati da queste testate, oltre a nuove serie ottenute da Netflix tramite licenze. L’azienda annuncia già l’aggiunta di nuovi editori alla lista dei partner. L’obiettivo è chiaro. Invece di cercare questi contenuti altrove sul web, gli abbonati possono accedervi direttamente da Netflix. Il lancio riguarda solo alcuni paesi, e l’Italia non è contemplata, almeno per il momento.

La competizione con YouTube e TikTok

Piattaforme come Netflix hanno già reso obsoleta la televisione lineare. Ora, però, Netflix si trova a competere con i video di YouTube, TikTok, Instagram e Facebook. Ed è proprio questo lo scopo di questi accordi: permettere a Netflix di rivaleggiare con queste piattaforme gratuite, proponendo nella propria applicazione i contenuti che gli utenti cercano altrove.

Inoltre, sull’abbonamento con la pubblicità, Netflix può generare entrate aggiuntive ogni volta che l’abbonato trascorre più tempo sulla piattaforma.