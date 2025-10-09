Cloud gaming su Netflix: svelati i primi giochi

L’interesse di Netflix nei confronti del cloud gaming è noto ormai da anni. Finalmente i tempi sembrano essere maturi per assistere al lancio sulla piattaforma dei primi giochi di questo tipo. Potranno essere eseguiti direttamente sul televisore, in streaming proprio come avviene con film e serie, senza richiedere alcun dispositivo extra (se non il telefono).

I primi giorni di Netflix in cloud gaming

L’annuncio di oggi svela anche la tempistica per il debutto: arriveranno entro fine anno, giusto in tempo per intrattenere le famiglie riunite sotto l’albero per le festività.

Ecco i primi giochi che saranno resi disponibili su Netflix con la modalità del cloud gaming, accessibili direttamente dalla TV utilizzando lo smartphone come controller. Sarano raccolti all’interno della categoria Games integrata nell’interfaccia della piattaforma.

LEGO Party! : sfide multiplayer basate su minigiochi;

: sfide multiplayer basate su minigiochi; Boggle Party : una corsa contro il tempo per trovare parole (meglio se lunghe) da inserire in una griglia, da giocare soli o fino a otto partecipanti;

: una corsa contro il tempo per trovare parole (meglio se lunghe) da inserire in una griglia, da giocare soli o fino a otto partecipanti; Pictionary Game Night : riedizione del classico gioco da tavolo in cui far indovinare agli altri quello che si sta disegnando;

: riedizione del classico gioco da tavolo in cui far indovinare agli altri quello che si sta disegnando; Tetris Time Warp : un viaggio nel tempo tra le varie edizioni del puzzlegame per eccellenza;

: un viaggio nel tempo tra le varie edizioni del puzzlegame per eccellenza; Party Crashers Fool Your Friends: party game in cui bisogna raccogliere indizi per smascherare l’intruso.

Più avanti ne arriveranno altri. Il cloud gaming affiancherà il gaming mobile, ambito in cui il servizio è attivo già da tempo con un catalogo ormai ricco. Sembrano invece destinati ad essere accantonati definitivamente i contenuti interattivi. A nostro avviso è un peccato: l’episodio speciale Bandersnatch di Black Mirror ci aveva convinti.