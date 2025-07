Netflix ci porta nello spazio con i programmi della NASA

A chi non è mai capitato di vedere qualcosa in TV e pensare “Vorrei provarlo anch’io“? Di solito si può fare. Un documentario può far venire voglia di viaggiare, un concerto può spingere a voler imparare a suonare uno strumento musicale. Ma alcune cose sembrano impossibili da realizzare. Come andare nello spazio con un razzo o galleggiare senza peso in una stazione orbitale.

In quel caso non resta che seguire gli astronauti dal divano di casa! Netflix ha deciso di portare lo spazio direttamente nel nostro salotto grazie a una nuova partnership con la NASA. Con i suoi centinaia di milioni di abbonati nel mondo, la piattaforma vuole far vivere l’avventura spaziale a tutti. Ma cosa vedremo esattamente? E soprattutto, quando inizia lo spettacolo?

Netflix is teaming up with NASA to bring space a little closer to home.

Beginning this summer, Netflix will begin to stream LIVE rocket launches, astronaut spacewalks, mission coverage, and breathtaking live views of Earth from the International Space Station. pic.twitter.com/vBDMCkz0yP

