Ci risiamo: Netflix annuncia un nuovo aumento dei prezzi

La notizia, in breve, è che Netflix ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi in alcuni paesi: Stati Uniti, Canada, Portogallo e Argentina. Lo ha fatto con la pubblicazione del documento relativo ai risultati finanziari ottenuti nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Nel periodo in questione, il colosso dello streaming ha fatto registrare 18,9 milioni di nuovi abbonati nel mondo. Ora il totale delle sottoscrizioni sfiora i 302 milioni. Il report ha immediatamente innescato un rialzo per le azioni del gruppo.

L’ennesimo aumento per gli abbonamenti a Netflix

Al trend positivo ha contribuito l’arrivo di nuovi contenuti molto attesi, come la seconda stagione della serie Squid Game, ma anche la trasmissione di eventi sportivi in diretta, un ambito su cui la piattaforma sembra avere intenzione di concentrarsi sempre di più. Ne è un esempio concreto il match tra Jake Paul e Mike Tyson andato in scena a novembre, capace di attrarre 65 milioni di utenti in contemporanea, tanto da provocare qualche problema tecnico all’infrastruttura.

In merito agli aumenti, negli Stati Uniti il piano Standard con pubblicità è ora proposto al prezzo di 7,99 dollari al mese (+1 dollaro). Quello più costoso, la formula Premium, sale invece a 24,99 dollari al mese (+9%). Per quanto riguarda l’Italia, l’ultimo rincaro risale a pochi mesi fa, all’ottobre 2024. Il prossimo potrebbe essere dietro l’angolo.

Mentre continuiamo a investire nella programmazione e a offrire più valore ai nostri membri, occasionalmente chiederemo loro di pagare un po’ di più, in modo da poter reinvestire per migliorare ulteriormente Netflix. A tal fine, oggi stiamo adeguando i prezzi per la maggior parte dei piani negli Stati Uniti, in Canada, in Portogallo e in Argentina.

Al di là delle legittime lamentele che accompagnano ogni annuncio di questo tipo, la strategia attuata da Netflix si è rivelata fin qui vincente. Nonostante gli aumenti, il numero degli abbonati continua a crescere e i vertici della società, com’è in loro potere, scelgono di forzare la mano e di monetizzare, generando profitti record. Andrà avanti così fino a un punto di rottura quasi inevitabile, che si verificherà però solo quando i clienti riterranno il costo della sottoscrizione eccessivo o il catalogo offerto non più all’altezza della spesa.