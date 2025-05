TIMVISION, Netflix e molto altro a 7,99€ al mese: approfittane subito!

Sembra impossibile, eppure è realtà: per soli 7,99€ TIMVISION con Netflix è la promozione straordinaria che include nel pacchetto Netflix, Discovery+ e i canali Eurosport, live Mediaset e La7!

Può sembrare troppo bello per essere vero, ma è una promozione che non durerà a lungo e che va colta al volo: goditi subito la stagione finale di Handmaid’s Tale su TIMVISION e la nuova incredibile stagione di Black Mirror su Netflix per soli 7,99€ al mese – con un risparmio immediato del 43%!

Serie TV, film, show e tutto l’intrattenimento che desideri a meno di 8€

Ti capita mai di scoprire su magazine o sui social una serie TV che pensi potrebbe appassionarti, per poi capire con delusione che non fa parte del servizio che possiedi? Da oggi con TIMVISION e Netflix non dovrai più preoccuparti, perché avrai tutto lo streaming che desideri incluso nel prezzo di 7,99€ al mese!

Scegliendo TIMVISION avrai:

TIMVISION e tutti i suoi prodotti

e tutti i suoi prodotti Netflix con piano Standard con pubblicità

con piano Standard con pubblicità Discovery Plus, i canali Eurosport e i canali live di Mediaset e La 7

Un’offerta imperdibile anche per chi possiede già un account Netflix e soprattutto per chi non vuole lasciarsi sfuggire nessuna ultima uscita, per gli amanti del cinema e in generale per chi adora trascorrere le proprie serate a fare zapping fra una serie TV cult e una novità assoluta. Con questo bundle risparmi sensibilmente rispetto a un pagamento dei servizi separati, e volendo puoi aggiungere in futuro anche Apple TV+ a prezzo scontato o i piani di Netflix senza la pubblicità, con una piccola differenza. Sfrutta subito la promozione in corso per TIMVISION e Netflix e scopri sul sito le caratteristiche di questo piano esclusivo, disponibile ancora per poco.