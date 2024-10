Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia

Netflix ha pubblicato ieri i risultati finanziari del terzo trimestre 2024. Oltre a numerosi dati, tra cui l’incremento del numero di abbonati rispetto al trimestre precedente, c’è anche una “brutta notizia” per gli utenti italiani. A partire da oggi aumentano i prezzi degli abbonamenti Standard con pubblicità, Standard e Premium (i già abbonati riceveranno un’email).

Nuovi prezzi di Netflix

In base ai risultati finanziari, le entrate nel terzo trimestre sono 9,8 miliardi di dollari, ovvero il 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Gli abbonati sono invece 282,72 milioni, ovvero 5,07 milioni in più rispetto al secondo trimestre 2024. Il piano Standard con pubblicità rappresenta oltre il 50% degli abbonamenti sottoscritti nel terzo trimestre.

Nonostante questi dati molto positivi, Netflix ha deciso di aumentare i prezzi in Italia e Spagna. A partire da oggi, il piano Standard con pubblicità aumenta da 5,49 euro/mese a 6,99 euro/mese. Il piano Standard passa da 12,99 euro/mese a 13,99 euro/mese. Infine, il piano Premium aumenta da 17,99 euro/mese a 19,99 euro/mese. Per ogni utente extra (1 per Standard, 2 per Premium) si deve aggiungere 4,99 euro/mese.

I prezzi sono validi da oggi per i nuovi abbonati e a partire da domani per i già abbonati. Questi ultimi riceveranno un’email un mese prima dell’applicazione dei nuovi prezzi, quindi possono disdire l’abbonamento o passare ad un piano più economico.

In futuro potrebbe essere aggiunto un piano Base a 9,99 euro che permette la visione senza pubblicità su un solo dispositivo. Nella lettera agli investitori (PDF) è scritto: