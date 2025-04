SCONTO 30% sulle uova di Pasqua ufficiali PlayStation (vinci PS5)

La festività si avvicina, mancano ormai solo pochi giorni: è l’occasione perfetta per segnalarti il forte sconto di Amazon che in questo momento sta tagliando il prezzo delle uova di Pasqua ufficiali PlayStation che Sony ha realizzato con KitKat. Sono due le versioni in vendita: cioccolato al latte o gusto caramello. Quale preferisci?

L’offerta sulle uova di Pasqua ufficiali PlayStation

Al loro interno c’è una sorpresa speciale, anzi due. La prima è un codice da riscattare per sbloccare gratuitamente una settimana di prova dell’abbonamento PS Premium, con tutti i vantaggi e i giochi inclusi nella sottoscrizione. L’altra è un goloso KitKat Bunny di cioccolato al latte ripieno. Non è tutto: c’è anche un concorso che ti permette, se trovi l’ASTRO BOT Gold, di vincere una console PS5 e una copia del gioco dell’anno ASTRO BOT. Scopri di più nella pagina dedicata.

Tutto ciò che devi fare è scegliere il gusto che preferisci. Ti piace di più quello al cioccolato?

Oppure sei una persona da caramello?

Li puoi acquistare al prezzo di soli 9,49 euro (invece di 13,49 euro come da listino), approfittando dello sconto del 30% applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: devi solo scegliere tra cioccolato al latte o gusto caramello. Oppure, comprali entrambi e regalane uno a chi vuoi tu.

Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratis entro domani se effettui subito l’ordine. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.