Netflix: 5 milioni di abbonati nel terzo trimestre 2024

Netflix ha condiviso i dati finanziari relativi al terzo trimestre del 2024. In base a quanto emerso, la società ha aggiunto 5,07 milioni di nuovi abbonati a pagamento, una cifra in anticipo sulle aspettative.

Netflix: 5,07 milioni di nuovi abbonati a pagamento nel terzo trimestre del 2024

Attualmente, dunque, il colosso dello streaming ha 282,72 milioni di abbonati globali e ha aggiunto che circa la metà di coloro che si sono iscritti nel terzo trimestre del 2024 ha scelto il piano supportato dalla pubblicità, come lasciava intuire l’andamento dei mesi scorsi, e che ora ha oltre 600 milioni di spettatori in tutto il mondo se si tiene conto delle persone che guardano film e programmi TV sul servizio senza però pagare personalmente.

Netflix ha altresì dichiarato di aver generato 9,825 miliardi di dollari di entrate per il trimestre, che era superiore agli 8,542 miliardi di dollari che aveva totalizzato lo stesso periodo dello scorso anno, con un utile netto di 2,364 miliardi di dollari, anch’esso superiore rispetto alla cifra dell’anno precedente pari a 1,677 miliardi di dollari. Tutti questi numeri erano in anticipo sulle aspettative degli investitori finanziari.

La società ha altresì dichiarato che le persone con abbonamento a pagamento trascorrono in media oltre due ore al giorno per lo streaming. Questa sarà la penultima volta che Netflix fornirà indicazioni all’iscrizione nei suoi risultati finanziari, fornirà il suo ultimo aggiornamento a gennaio del prossimo anno, quando riporterà i risultati finanziari del quarto trimestre del 2024.

Man mano che i servizi di streaming aggiungono altre forme di entrate, come la pubblicità e la condivisione a pagamento, la crescita degli abbonati sta diventando una cifra meno importante. Nonostante ciò, Netflix non si aspetta che gli annunci diventino un “driver principale” per la crescita remunerativa per l’anno venturo.