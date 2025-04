Digitale Terrestre: ancora aggiornamenti e modifiche per un canale

L’offerta radiotelevisiva italiana si sta evolvendo e con essa le emittenti che colgono ogni occasione per migliorare la loro presenza in chiaro. Infatti, proprio in questi ultimi giorni, un canale del digitale terrestre si è aggiornato apportando diverse modifiche. Si tratta di cambiamenti per lo più di livello estetico che non richiedono interventi da parte degli utenti.

Ovviamente, una ricerca automatica dei canali è sempre cosa gradita almeno una volta al mese, in assenza di aggiornamenti particolari. Altrimenti, è necessaria al momento. Per questo caso specifico però non serve in quanto le modifiche sono già visibili non appena ci si sintonizza sul canale in questione, protagonista di queste modifiche.

Stiamo parlando della famosa emittente televisiva lombarda TELESTELLA, trasmessa sia in Lombardia che in Piemonte direttamente alla LCN 99. In questi giorni ha applicato un nuovo logo di rete, molto più colorato e moderno del precedente. Essendo disponibile in due regioni d’Italia, TELESTELLA fa parte sia del Mux Locale 3 Lombardia che del Mux Locale 3 Piemonte del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: TELESTELLA si rinnova

Non è il primo caso di modifica estetica sul digitale terrestre. Infatti, recentemente molti canali stanno aggiornando il proprio logo. Questi aggiornamenti rappresentano una sintomatologia positiva per la piattaforma di intrattenimento perché dimostra che le emittenti non sono solo concentrate sull’aspetto tecnico e tecnologico, ma anche estetico e contenutistico.

Vediamo quindi come si presentano i due multiplex regionali di Lombardia e Piemonte al 21 aprile 2025.