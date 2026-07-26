Un canale storico ritorna sul digitale terrestre a luglio

Un canale storico della radiotelevisione italiana in questi giorni ha fatto il suo ritorno sul digitale terrestre. Stiamo parlando di TELEMONTECARLO, un’emittente molto conosciuta, che ora ha ripreso le trasmissioni ed è così visibile gratuitamente alla LCN 242 del telecomando su scala nazionale attraverso Sicilia 242. La programmazione viene messa in onda ogni sera dalle 23 alle 24.
“Telemontecarlo continua il proprio percorso di rilancio e rafforza la sua presenza nel panorama televisivo italiano“, si legge su Record Mirror. “Dopo il ritorno ufficiale sulle piattaforme digitali e la diffusione tramite tecnologia HbbTV, la storica emittente compie un nuovo passo strategico. Una nuova tappa che rappresenta la naturale evoluzione del progetto di rinascita del marchio TMC, avviato lo scorso 28 novembre, quando Telemontecarlo ha iniziato il proprio percorso di diffusione prima attraverso alcune aree regionali e successivamente su scala nazionale e internazionale grazie alle nuove piattaforme digitali“.
L’emittente ha dichiarato ufficialmente: “Dopo la partenza della nuova fase di Telemontecarlo, prima con la diffusione in alcune regioni italiane e poi attraverso il canale 244 in tecnologia HbbTV per le Smart TV connesse, oggi proseguiamo il percorso di consolidamento, crescita e valorizzazione del brand“. Tale proposta si affianca alle modalità di fruizioni già disponibili sul digitale terrestre.
Il MUX DFREE del digitale terrestre si aggiorna con un canale storico che torna alla carica
Il MUX DFREE si è quindi aggiornato grazie al ritorno in chiaro sul digitale terrestre di TELEMONTECARLO con TMC2 – Telemontecarlo 2 alla LCN 242 dalle 23 alle 24.
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- CANALE 122 (LCN 122)
- Lineagem (LCN 132)
- ArteIN (LCN 133)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- FASCINO 147 (LCN 147)
- PRIMASET (LCN 149)
- EQUtv (LCN 151)
- Tesory Channel (LCN 152)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
- Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
- ORLERTV (LCN 166)
- CANALE168 (LCN 168)
- CANALE169 (LCN 169)
- PRIMAFREE170 (LCN 170)
- AP CHANNEL (LCN 220)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Italia Sera (LCN 223)
- Amici Network (LCN 224)
- Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
- Tesory Channel (LCN 228)
- PRIMAFREE231 (LCN 231)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- GENIUS 240 (LCN 240)
- SICILIA 242 -TMC2 (LCN 242)
- Parole di Vita (LCN 245)
- BABEL (LCN 244)
- BeJoy.kids (LCN 247)
- 248 TV (LCN 248)
- MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Maria Vision (LCN 255)
- Onair Italia (LCN 256)
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- ARTEORA TV (LCN 267)
- 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
- 2Settanta Tv (LCN 270)
- Satisfaction TV (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Nexum Channel (LCN 403)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- SUPERSIX (LCN 833)