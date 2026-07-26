Un canale storico ritorna sul digitale terrestre a luglio

Un canale storico della radiotelevisione italiana in questi giorni ha fatto il suo ritorno sul digitale terrestre. Stiamo parlando di TELEMONTECARLO, un’emittente molto conosciuta, che ora ha ripreso le trasmissioni ed è così visibile gratuitamente alla LCN 242 del telecomando su scala nazionale attraverso Sicilia 242. La programmazione viene messa in onda ogni sera dalle 23 alle 24.

“Telemontecarlo continua il proprio percorso di rilancio e rafforza la sua presenza nel panorama televisivo italiano“, si legge su Record Mirror. “Dopo il ritorno ufficiale sulle piattaforme digitali e la diffusione tramite tecnologia HbbTV, la storica emittente compie un nuovo passo strategico. Una nuova tappa che rappresenta la naturale evoluzione del progetto di rinascita del marchio TMC, avviato lo scorso 28 novembre, quando Telemontecarlo ha iniziato il proprio percorso di diffusione prima attraverso alcune aree regionali e successivamente su scala nazionale e internazionale grazie alle nuove piattaforme digitali“.

L’emittente ha dichiarato ufficialmente: “Dopo la partenza della nuova fase di Telemontecarlo, prima con la diffusione in alcune regioni italiane e poi attraverso il canale 244 in tecnologia HbbTV per le Smart TV connesse, oggi proseguiamo il percorso di consolidamento, crescita e valorizzazione del brand“. Tale proposta si affianca alle modalità di fruizioni già disponibili sul digitale terrestre.

Il MUX DFREE del digitale terrestre si aggiorna con un canale storico che torna alla carica

Il MUX DFREE si è quindi aggiornato grazie al ritorno in chiaro sul digitale terrestre di TELEMONTECARLO con TMC2 – Telemontecarlo 2 alla LCN 242 dalle 23 alle 24.