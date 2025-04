Sky e Netflix di nuovo insieme ad un prezzo imbattibile per 18 mesi

Sky ha rilanciato l’offerta Sky & Netflix, nota anche come Intrattenimento plus, rendendo disponibili i pacchetti Sky TV e Netflix Base a 17,90 euro al mese per 18 mesi. Rispetto al prezzo di listino originale, cioè 25 euro al mese per Sky TV e 9,99 euro per Netflix con piano Base, il risparmio ogni mese è di 17 euro, per complessivi 306 in un anno e mezzo.

Risparmio che aumenta calcolando anche il costo di attivazione: si passa da 99 euro a 19 euro per il decoder Sky Stream, pagamento richiesto una sola volta. Al termine poi del periodo promozionale, sarà possibile poi rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni vigenti a quella data, attraverso un pagamento una tantum di 9,90 euro. Volendo, si potrà anche disdire con un preavviso di 30 giorni.

Le novità di Sky TV e Netflix ad aprile

In casa Sky hanno debuttato diversi titoli interessanti, tra cui la seconda stagione di The Last of Us, il terzo capitolo di Gangs of London, e la nuova stagione del programma televisivo Cucine da incubo condotto da Antonino Cannavacciuolo. Nella giornata odierna è atteso un altro debutto, quello della produzione Sky Original Boyzone – Molto più che una boyband, una docuserie sulla celebre boyband irlandese attraverso le parole di Ronan Keating, Shane Lynch, Keith Duffy e Mikey Graham.

Per quanto riguarda il catalogo Netflix, il pezzo forte è rappresentato dalla nuova stagione della serie Black Mirror, ennesimo capitolo vincente di un titolo ormai cult. Da non perdere nemmeno il nuovo medical drama Pulse, già ribattezzato come il nuovo Grey’s Anatomy. Riflettori infine accesi sulle prossime uscite di fine mese, a partire dalla quinta e ultima stagione di You, con protagonista l’attore Penn Badgley nei panni del personaggio Joe Goldberg, e il film action Havoc, con al centro della scena Tom Hardy.

La promozione in corso sul sito ufficiale Sky sarà valida fino al 27 aprile 2025.