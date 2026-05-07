 Guarda la semifinale di Pechino Express su NOW a un prezzo folle
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Assicurati la semifinale di Pechino Express in streaming grazie a NOW, la piattaforma che offre i contenuti di Sky a un prezzo folle.
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Assicurati la semifinale di Pechino Express in streaming grazie a NOW, la piattaforma che offre i contenuti di Sky a un prezzo folle.
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La nuova edizione di Pechino Express sta per volgere già al suo termine con la semifinale che avvicinerà sempre di più le coppie verso la vittoria. Guardala in streaming a un prezzo incredibilmente vantaggioso su NOW, la piattaforma che ti permette di accedere a tutti i contenuti di Sky. Scegli adesso il piano che fa per te! Sono tutti in offerta speciale.

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Su NOW la semifinale di Pechino Express

Siamo già arrivati alla semifinale di Pechino Express, show incredibile dove 10 coppie di concorrenti hanno viaggiato tra Indonesia, Cina e Giappone. Insieme a una conduzione divertente e a volte irriverente, grazie a Costantino della Gherardesca, per la prima volta aggiancato da tre inviati, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, le sfide non sono mancate e non mancheranno di certo durante la penultima puntata.

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La nona tappa percorrerà i 627 chilometri cruciali verso la vittoria per le quattro coppie rimaste che sbarcheranno in Giappone e dovranno andare da Tokyo a Nara. In palio l’accesso alla finale. Ecco le quattro coppie che si contendono l’ultima tappa, la finale:

  • I Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurino;
  • Le Dj: Jo Squillo e Michelle Masullo;
  • I Veloci: Fiona May e Patrick Stevens;
  • Le Albiceleste: Candelaria Solórzano e Camila Solórzano.

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Pubblicato il 7 mag 2026

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Pubblicato il
7 mag 2026
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