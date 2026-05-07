Guarda la semifinale di Pechino Express su NOW a un prezzo folle

La nuova edizione di Pechino Express sta per volgere già al suo termine con la semifinale che avvicinerà sempre di più le coppie verso la vittoria. Guardala in streaming a un prezzo incredibilmente vantaggioso su NOW, la piattaforma che ti permette di accedere a tutti i contenuti di Sky. Scegli adesso il piano che fa per te! Sono tutti in offerta speciale.

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Su NOW la semifinale di Pechino Express

Siamo già arrivati alla semifinale di Pechino Express, show incredibile dove 10 coppie di concorrenti hanno viaggiato tra Indonesia, Cina e Giappone. Insieme a una conduzione divertente e a volte irriverente, grazie a Costantino della Gherardesca, per la prima volta aggiancato da tre inviati, Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, le sfide non sono mancate e non mancheranno di certo durante la penultima puntata.

La nona tappa percorrerà i 627 chilometri cruciali verso la vittoria per le quattro coppie rimaste che sbarcheranno in Giappone e dovranno andare da Tokyo a Nara. In palio l’accesso alla finale. Ecco le quattro coppie che si contendono l’ultima tappa, la finale:

I Raccomandati : Chanel Totti e Filippo Laurino;

: Chanel Totti e Filippo Laurino; Le Dj : Jo Squillo e Michelle Masullo;

: Jo Squillo e Michelle Masullo; I Veloci : Fiona May e Patrick Stevens;

: Fiona May e Patrick Stevens; Le Albiceleste: Candelaria Solórzano e Camila Solórzano.