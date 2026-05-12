 Stanno vendendo su eBay il film rubato di Avatar
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Stanno vendendo su eBay il film rubato di Avatar

The Legend of Aang: The Last Airbender è già arrivato su eBay, sono in vendita le copie del film rubato masterizzate su disco Blu-ray.
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The Legend of Aang: The Last Airbender è già arrivato su eBay, sono in vendita le copie del film rubato masterizzate su disco Blu-ray.
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Il mese scorso, un utente ha condiviso su X un post in cui affermava di aver ricevuto via email un film d’animazione collegato alla saga di Avatar, in versione integrale. Per errore, dice lui. Ha pubblicato anche due clip a supporto di quanto affermato. Di lì a poco si è scoperto che si trattava di The Legend of Aang: The Last Airbender, prima pellicola di una trilogia. Un progetto mai mostrato in via ufficiale, ma ben presto finito online con il più classico dei leak.

Blu-ray masterizzati con il film leaked di Avatar

Ne scriviamo oggi perché su eBay sono comparse parecchie copie in vendita su Blu-ray, come segnalato per prima dalla redazione di Gizmodo. Trovarle non è difficile: ci è bastato fare una ricerca sul marketplace indicando il titolo e sono comparse. A confermare che non sono inserzioni autorizzate il fatto che la consegna è prevista entro pochi giorni, mentre l’uscita è prevista da Paramount per il 9 ottobre, in streaming sulla piattaforma P+.

Copie masterizzate di The Legend of Aang: The Last Airbender in vendita su eBay

A proporle sono venditori prevalentemente asiatici (Cina e Hong Kong), ma anche alcuni europei (Germania, Regno Unito). Si tratta quasi certamente di chi ha scaricato il file diffuso sui circuiti peer-to-peer e lo ha masterizzato su disco, pensando poi che fosse una buona idea caricarlo sul marketplace per farci qualche soldo. È a tutti gli effetti pirateria, per di più a scopo di lucro.

Nemmeno l’illustrazione sulla copertina è ufficiale: è quella stampata su una t-shirt messa in vendita da Target. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla trama, dalla scheda di IMDb.

Segue Aang e i suoi amici ora da giovani adulti diversi anni dopo gli eventi del finale di Avatar: The Last Airbender.

Fonte: Gizmodo

Pubblicato il 12 mag 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
12 mag 2026
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