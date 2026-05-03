 Disney Plus: le nuove uscite di maggio 2026 da guardare a partire da 4,99 €/mese
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Disney Plus: le nuove uscite di maggio 2026 da guardare a partire da 4,99 €/mese

Su Disney Plus sono in arrivo diversi nuovi contenuti nel corso del mese di maggio: ecco le prossime uscite e come guardarle da 4,99 euro al mese.
Disney Plus: le nuove uscite di maggio 2026 da guardare a partire da 4,99 €/mese
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Su Disney Plus sono in arrivo diversi nuovi contenuti nel corso del mese di maggio: ecco le prossime uscite e come guardarle da 4,99 euro al mese.

Fino al prossimo 6 maggio è possibile accedere a Disney Plus sfruttando uno sconto sul canone per i primi 3 mesi. In questo modo, il costo del servizio si riduce fino a un minimo di 4,99 euro al mese.

Si tratta di una promo molto interessante, soprattutto considerando le tante novità previste per il mese di maggio 2026.  Per attivare subito l’offerta è sufficiente raggiungere Disney Plus tramite il link seguente.

Accedi qui all’offerta di Disney Plus

L’offerta di maggio 2026 di Disney Plus

Disney Plus è disponibile con tre diversi piani. Ecco i prezzi:

  • Standard con pubblicità al costo di 4,99 euro al mese invece di 6,99 euro al mese
  • Standard senza pubblicità al costo di 7,99 euro al mese invece di 10,99 euro al mese
  • Premium al costo di 10,99 euro al mese invece di 15,99 euro al mese

I piani Standard permettono di accedere ai contenuti in Full HD da 2 dispositivi in contemporanea mentre il piano Premium permette di sfruttare i contenuti 4K da 4 dispositivi in contemporanea.

Tutti gli abbonamenti sono disponibili senza alcun vincolo e con la possibilità, quindi, di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Per attivare uno di questi piani basta seguire il link qui di sotto. Come detto, la promo termina il 6 maggio.

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Le novità di maggio 2026 su Disney Plus

Tra le novità in uscita su Disney Plus c’è la seconda stagione di Tucci in Italy, la docu-serie con protagonista l’attore Stanley Tucci impegnato nella scoperta delle bellezze dell’Italia. La serie sarà disponibile dal prossimo 12 maggio. 

Appuntamento per il 13 maggio, invece, con l’attesissimo The Punisher: One Last Kill, il ritorno sulla piattaforma di The Punisher.

Sempre il 15 maggio è previsto il debutto di Rivals con la stagione 2.

Da segnalare anche l’uscita della quinta stagione di Welcome to Wrexham che arriverà sulla piattaforma sempre il 15 maggio.

https://youtu.be/j_asCJyvyI0

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Pubblicato il 3 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
3 mag 2026
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