Disney+ cala l’asso: The Beauty di FX è un successo e c’è una sorpresa per i fan di Rivals

Disney+, la piattaforma di streaming live e on demand ricca di contenuti esclusivi, questa volta ha calato l’asso. Infatti, The Beauty, la serie tv firmata FX, è un vero e proprio successo. Ogni singolo episodio sta tenendo incollati gli spettatori allo schermo, catturati da una trama estremamente avvincente ed emozionante. Segui subito questa produzione abbonandoti al servizio a partire da soli 4,99 euro!

Nella serie televisiva FX “The Beauty”, il mondo dell’alta moda viene sconvolto quando alcuni top model internazionali iniziano a morire in modo misterioso e raccapricciante. Gli agenti dell’FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett vengono inviati a Parigi per scoprire la verità. Man mano che approfondiscono il caso, scoprono un virus a trasmissione sessuale che trasforma le persone comuni in esseri fisicamente perfetti, ma con conseguenze terrificanti. Il loro percorso li porta direttamente nel mirino di The Corporation, un misterioso miliardario del settore della tecnologia che ha segretamente creato un farmaco miracoloso chiamato “The Beauty” e che è disposto a tutto pur di proteggere il suo impero da trilioni di dollari, compreso scatenare il suo letale sicario, The Assassin. Mentre l’epidemia si diffonde, Jeremy, un outsider disperato, viene coinvolto nel caos, alla ricerca di uno scopo, mentre gli agenti corrono attraverso Parigi, Venezia, Roma e New York per fermare una minaccia che potrebbe alterare il futuro dell’umanità.

Disney+ ha una sorpresa per i fan di Rivals

La nota piattaforma di streaming Disney+ ha annunciato una sorpresa per i fan di Rivals, la serie tv che ci immerge nel mondo spietato della televisione dove ogni uomo e donna pensa per sé. Infatti, ha confermato l’arrivo della seconda stagione. I nuovi episodi saranno disponibili a partire dal 15 maggio 2026. Manca davvero poco. E se ancora non lo hai fatto abbonati al servizio a partire da soli 4,99 euro!

È il 1986 e la Gran Bretagna è in pieno fermento. “Rivals” ci immerge a capofitto nel mondo spietato della televisione in cui le acconciature sono enormi e le ambizioni lo sono ancora di più. Gli accordi vengono negoziati sia nelle sale riunioni che nelle camere da letto. Nessuno può essere sicuro di chi prevarrà. Mentre ogni uomo e donna pensa per sé, potrà il vero amore sbocciare davvero in questo tanto atteso adattamento del romanzo best seller di Jilly Cooper delle Rutshire Chronicles?

Non perdere altro tempo! Approfitta ora dell’offerta che Disney+ ha riservato a te e goditi tutte le novità in arrivo nei prossimi giorni, ma prima goditi tutti gli episodi di The Beauty.